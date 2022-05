Wie sich Ulm für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine wappnet

Dieses Mal möchte die Stadt Ulm rechtzeitig vorbereitet sein. Sollten wieder mehr ukrainische Flüchtlinge in die Region kommen, dann gibt es für diese ab sofort eine neue erste Anlaufstelle in den Ulmer Messehallen. Bis zu 160 Menschen könnten dort medizinisch erstversorgt und registriert werden, sowie die ersten Nächte verbringen. Gleichzeitig wird die bisher als Erstaufnahmeeinrichtung genutzte Kepler-Halle wieder in den Warte-Modus versetzt. Denn, so lautet bei einer erstmaligen Ortsbesichtigung der einhellige Tenor, die Messe bringt als Erstaufnahmeeinrichtung zahlreiche Vorteile mit sich.

Privatsphäre zumindest im kleinen Rahmen

Zum einen gebe es hier schlichtweg mehr Platz, erläutert Messe-Chef Jürgen Eilts. In der Halle 4, in der die Flüchtlinge schlafen sollen, sind bereits Dutzende Kabinen aufgebaut, um Privatsphäre zumindest im kleinen Rahmen zu ermöglichen. Die daneben gelegene Halle 5 soll der Versorgung dienen, in Nummer 6 finden die medizinischen Erstuntersuchungen statt.

Ab Montag werden ankommende ukrainische Flüchtlinge zunächst in den Messehallen untergebracht. In einer der Kabinen werden sie auf Feldbetten schlafen. (Foto: Jonas Klimm)

„Wir treffen die Vorsorge frühzeitig und wollen flexibel auf eine Zunahme an ukrainischen Flüchtlingen reagieren können“, erklärt Iris Mann (SPD), die als zweite Bürgermeisterin auch den Bereich „Soziales“ verantwortet. Aktuell sei die Anzahl ankommender Menschen zwar gering, aber die weitere Entwicklung des Krieges und die damit einhergehenden Fluchtbewegungen könnten nicht abgeschätzt werden. Eines sei ihr jedoch wichtig zu betonen, so Mann: „Es geht hier um keine dauerhafte Unterbringung der Menschen.“

Czisch: Kosten liegen bei rund 50 000 Euro

Darüber hinaus spielten infrastrukturelle Erwägungen bei der Entscheidung für die Messe eine maßgebliche Rolle. Am Standort sei der Unterbau schon vorhanden, vieles einfacher zu organisieren. „Wir haben unter anderem bereits das Sicherheitspersonal hier“, sagt Eilts. Im Ganzen gesehen sei es also auch wirtschaftlicher. Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) kalkuliert mit rund 50 000 Euro, die die Stadt für die grundlegende Einrichtung zahlt. „Für jeden, der letztlich hier untergebracht würde, fielen natürlich pro Person noch zusätzliche Kosten an“, sagt Czisch.

Für Bürgermeisterin Mann war bei der Auswahl des Standortes eines ganz entscheidend: Eine Sporthalle sollte es nicht wieder werden. „Der Schulsport ist so lange ausgefallen, und nun haben Schülerinnen und Schüler endlich wieder die Möglichkeit dazu“, sagt sie. Das solle nicht erneut eingeschränkt werden.

Wie lange Erstaufnahmeeinrichtung besteht, ist unklar

Ab Montag soll die Aufnahmeeinrichtung für bis zu 160 Flüchtlinge bereitstehen. Auch ein Impfangebot gegen Corona soll es bei der medizinischen Erstuntersuchung geben, kündigt Magdalena Fleckenstein an. Sie ist mitverantwortlich für den Bereich „Soziales“ der Stadt Ulm. Hintergrund ist, dass die Impfquote in der Ukraine deutlich unter der in Deutschland liegt. Fast wichtiger im medizinischen Bereich sei aber die Masern-Impfung bei Kindern, ergänzt Mann. Zum Besuch eines Kindergartens oder der Schule müssen die Heranwachsenden hierzulande gegen die Krankheit geschützt sein.

Eines soll auf gar keinen Fall wieder geschehen, da sind sich alle Anwesenden einig: für den Ernstfall nicht vorbereitet zu sein. Um diese Situation zu vermeiden, sind auch die Ulmer Feuerwehr und der Katastrophenschutz in die Planungen involviert. „Zu Beginn des Ukraine-Kriegs waren wir hinter der Lage“, sagt Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle. Niemand hätte mit diesem Krieg gerechnet. Er fügt hinzu: „Deshalb ist es uns dieses Mal wichtig, vorher bereitzustehen.“

Wie lange die vorsorgliche Erstaufnahmeeinrichtung bestehen wird, ist derweil noch unklar. „Solange sie erforderlich ist“, sagt Oberbürgermeister Czisch kurz und knapp. Schließlich sei die weitere Entwicklung in der Ukraine nicht vorauszusehen.