Krieg, Klima und Corona: Wie man lernt, mit Ängsten und Unsicherheit umzugehen

Resilienz, sagt Susanne Bachthaler, Chefärztin der Sinova-Klinik Ravensburg, könne man teilweise erlernen. Die emotionale Widerstandsfähigkeit erlernt man schon im Kindesalter, weiß die Forschung heute. „Den anderen, größeren Teil kann man im späteren Alter noch erlernen“, sagt Bachthaler.

Für sie bedeute Resilienz, wie stark sich ein Mensch seinen Ängsten hingebe und wie schnell er aus einem Tief heraus komme. Angesichts der beängstigenden Nachrichten stellen sich viele Menschen die Frage, wie gehe ich am besten damit um?

„Eine gute Strategie ist Verdrängung und Ablenkung – trotz negativer Konnotation“, sagt Bachthaler, die Chefärztin der Psychiatrischen Klinik. Man müsse negative Nachrichten dosiert konsumieren, wobei es in Ordnung sei, wenn man seinem eigenen Leben noch gerecht wird.

Sie befasse sich täglich mit psychisch erkrankten Patienten und rät ihnen in erster Linie dazu, sich nicht kontinuierlich mit der Angst zu befassen. An dem Punkt, an dem der eigene Einfluss, an der Situation etwas zu ändern, aufhört, müsse man das akzeptieren und sein Leben fortführen.

Die Gedanken stoppen

Eine Methode aus der Verhaltenstherapie nennt sich Gedankenstopp, bei der man willentlich abschaltet, sich genau in einen Zustand träumt, in dem es einem gut ging – ein Bild im Kopf erzeugen mit schöner Erinnerung. „Auch wenn das sehr anstrengend ist, so lässt sich der Teufelskreis unterbrechen.“ Man müsse sich strikt sagen, „Nein, an diesen Gedanken denke ich nicht weiter“.

Weiter helfe immer ein Spaziergang, im Grunde ganz simpel – wissenschaftlich belegbar. Denn durch das Laufen werden beide Gehirnhälften stimuliert, was bewirkt, dass sich düstere Gedanken verflüchtigen. Bachthaler rät außerdem dazu, sich bewusst Zeit für sich zu nehmen und für sich selbst etwas Gutes zu tun.

Das kann ein Bad sein, die Lieblingsschokolade oder Musik hören. Bei akuter innerlicher Unruhe helfen sogenannte Schmetterling-Taps. Bei dieser körperlichen Übung kreuzt man beide Arme vor der Brust, sodass die linke Hand auf der rechten Schulter und umgekehrt liegt.

Dann klopft man abwechselnd auf die Schultern – relativ schnell, das sei wichtig, sagt Bachthaler. Solange, bis die Unruhe oder ein unangenehmes Bild verblasst. „Auch hier werden beide Gehirnhälften stimuliert.“

Die Schmetterling-Taps funktionieren auch im umgekehrten Kontext: Möchte man einen positiven Gedanken verfestigen, klopft man sich langsam zehnmal überkreuzt auf die Schultern.

Schreiben hilft gegen die Ohnmacht

„Sich angesichts dieser globalen Bedrohungen keine Sorgen zu machen, keine Erlebnisse des Ausgeliefertseins und der eigenen Ohnmacht zu haben und völlig angstfrei zu sein, wäre mindestens eigenartig, möglicherweise sogar von Krankheitswert“, findet Manfred Spitzer, Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Ulm.

Er plädiert fürs Schreiben gegen die Ohnmacht: Briefe an Freunde und Verwandte – über unsere Erlebnisse, Gefühle und Gedanken. Das helfe mehrfach, denn durch das „in Sprache Fassen“ werden Erlebnisse klarer, und man könne sich effektiver damit auseinandersetzen. „Denn nichts ist angesichts globaler Bedrohungen wichtiger als das Gefühl, damit nicht allein zu sein.“

Aber ab wann ist es Zeit, sich professionelle Hilfe zu holen? Dieser Punkt sei individuell und subjektiv, sagt Bachthaler. „Dann, wenn der Leidensdruck und die Belastung zu groß werden.“

Wenn man sich sagt: „Nein, ich kann nicht mehr und tatsächlich gesagte Dinge, wie. Ich kann nicht mehr aufstehen, es ist alles nichts mehr wert’, in die Tat umsetzt. „Wenn das mehrere Tage anhält, ist es Zeit, Hilfe zu holen.“

Das Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe ist unter der Telefonnummer 0800 / 334 45 33 erreichbar.