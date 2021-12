Wie heutige Geflüchtete zu den Pflegern von morgen werden

Es hört sich eigentlich perfekt an: In Deutschland werden verzweifelt Fachkräfte gesucht – warum also nicht jene Menschen, die nach Deutschland geflohen sind und die sich hier eine Existenz aufbauen möchten, für genau jene Branchen ausbilden, in denen das Personal am knappsten ist?

Pandemie erschwere ihre Arbeit

Das ist das Ziel des Projekts „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“, mit dem die Caritas seit fünf Jahren in Ulm und im Alb-Donau-Kreis geflüchteten Menschen hilft, eine Arbeit oder eine Ausbildung zu finden. Doch das Ganze hört sich einfacher an, als es tatsächlich ist. Und daran ist ausnahmsweise nicht (nur) die Pandemie schuld.

Caterina Cesana-Rampf und Bernhard Brem sind zwei von vier Ansprechpartnern bei der Caritas Ulm/Alb-Donau rund um das „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“. Sie berichten davon, dass die Pandemie ihre Arbeit erschwere, da Treffen mit dem Geflüchteten und Beratungen nun nicht mehr so ohne Weiteres möglich seien.

Außerdem habe die Wirtschaftsflaute im Zuge der Coronakrise dafür gesorgt, dass so mancher Klient, der erfolgreich war mit seinem Bemühen, eine Anstellung im sogenannten Ersten Arbeitsmarkt zu finden, seinen Job wieder verloren hat.

Auch um solche „alten Bekannten“ kümmern sich Cesana-Rampf und Brem aktuell wieder. Die Geflüchteten – der Großteil sind Männer –, bekommen Intensivberatungen (wegen Corona jedoch nur in Ausnahmefällen) genauso wie Kursangebote.

Vermittlungsquote kann sich sehen lassen

Die größte Herausforderung besteht jedoch darin, die Sprachbarrieren abzubauen. Um die Menschen aus fremden Kulturen an deutsche Arbeitgeber vermitteln zu können, muss die Kommunikation einigermaßen funktionieren. Doch daran hapert es oft. Helfen sollen Sprachkurse.

Die Vermittlungsquote kann sich trotzdem sehen lassen, die Bemühungen der Caritas sowie der Geflüchteten tragen Früchte. Seit Frühjahr 2016 wurden 583 Menschen betreut – wovon mehr als die Hälfte schließlich in einem neuen Job oder in einer Ausbildung landete. 54 Prozent, um genau zu sein.

Die meisten Klienten lebten und leben in Ulm (325), die anderen im Alb-Donau-Kreis (259). Bei ihren Herkunftsländern sticht Syrien heraus (von dort kommen 40 Prozent der Geflüchteten), gefolgt vom Iran, dem Irak, Afghanistan und Pakistan. Ein Viertel der Personen kommt aus Afrika.

Die meisten sind noch jung

Die Menschen, die sich in der Region eine neue Existenz aufbauen möchten, sind vornehmlich jung. Die größte Gruppe, die von der Caritas betreut wird, umfasst die 25- bis 35-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen.

In welcher Branche die vermittelten Klienten in der Regel landen? Tatsächlich vor allem auch dort, wo aktuell ein eklatanter Mangel herrscht. Im Pflegebereich zum Beispiel. So wird aus Menschen, die gestern noch als Geflüchtete galten, plötzlich die dringend benötigte Pflegekraft, die beispielsweise in Seniorenheimen oder Kliniken anpackt. Bitter stellt sich die Pandemie für jene dar, die einen Job in der Gastronomie gefunden haben – und diesen wegen der Krise nun wieder los sind.

Deshalb werden die Spenden dringend benötigt

Die Beratungsangebote der Caritas sind vielfältig. Sie reichen von Sprach- und Mathekursen über Qualifizierungskurse für spezielle Berufe bis hin zu Bewerbungstrainings oder Schulungen für den Umgang mit dem Computer. Die Caritas profitiert hier von einem großen Netzwerk, das sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Sie arbeitet zusammen mit IHK und Handwerkskammer, mit Kommunen, Beratungsstellen und Firmen.

Abermals fließen Spenden von „Helfen bringt Freude“ an das „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“, worüber sich Caterina Cesana-Rampf und Bernhard Brem sehr freuen. Diese würden „dringend“ benötigt, unter anderem für ein Sommercamp, das im kommenden Jahr wieder stattfinden soll.

Dabei handelt es sich um ein „Ergänzungsangebot“ in den Sommerferien für geflüchtete Personen, die im September eine Ausbildung anfangen oder eine weiterführende Schule besuchen möchten. Schwerpunkte sind die Vermittlung von PC-Kenntnissen, Mathematik und Selbstmanagement.