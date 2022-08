Wie eine Redaktions-Mitarbeiterin der Polizei hilft, einen Betrüger zu fassen

Es wird viel berichtet über Betrüger, die sich als falsche Polizisten ausgeben, um an Geld und Wertgegenstände von Menschen zu kommen. Sie geben am Telefon vor, es vor Einbrüchen oder angeblich betrügerischen Bankmitarbeitern „sichern“ zu wollen.

Immer wieder klappt das auch. Die Beute verschwindet anschließend im Ausland, wo die Hintermänner, auch Clan-Mitglieder, sitzen. Einer Mitarbeiterin der Redaktion ist es jetzt passiert, dass ein falscher Polizist sie in die Falle locken wollte. Doch dann stellte sie zusammen mit ihrem Mann und der echten Polizei dem Betrüger eine Falle. Innensicht eines bislang unbekannten Geschehens.

Es war abends, als das Festnetztelefon klingelte und eine sonore Stimme mit eher nordwestdeutschem Klang von einem Raubüberfall auf eine ältere Nachbarin erzählte. Zwei der vier Täter seien inzwischen festgenommen, zwei flüchtig. Eine Liste sei gefunden worden mit Namen, auf der man auch selbst stehe.

Das Erschreckende in einer solchen Situation: Man weiß genau, dass jetzt die Gefahr eines solchen Fake-Anrufes besteht; der Kopf klopft die genannten Fakten ab. Es gäbe im Umfeld Menschen, auf die die Schilderung zutrifft. Und vor einiger Zeit stand ein Mann auf dem Gehsteig und fotografierte die Häuser der Straße.

Es könnte also wahr sein, zumal der Anrufer eine Neu-Ulmer Vorwahl hat und die ersten Ziffern zur Rufnummer der Polizei in Neu-Ulm passen. Wenige Minuten dachte ich, es stimmt.

Akku im Telefon ist leer, aber ein Rückruf wird rigoros abgelehnt

Dann aber erzählt der Anrufer Dinge, die nicht zusammengehen. Ich brauche Gewissheit, denke ich mir. Der Akku des Handteils des Telefons ist tatsächlich ziemlich leer. Ich schlage vor, von einem zweiten Handgerät zurückzurufen, doch das lehnt der Anrufer rigoros ab. Er will partout selbst ein zweites Mal anrufen – was auch passiert.

Inzwischen habe ich aber die Polizei in Neu-Ulm kontaktiert. Es ist schon fast 23 Uhr – aber die Nacht ist dann nahezu schlaflos, hatte doch die Stimme am Telefon einen weiteren Anruf für den nächsten Morgen um 10 Uhr angekündigt.

Schon um 9 Uhr klingelt das Telefon. Der Anrufer wird auf 10 Uhr vertröstet. Wie vereinbart wird die richtige Polizei informiert, die fragt, ob wir den Mut haben, mitzuspielen. Die Zivilcourage sagt: Ja. Wenige Minuten später sind Einsatzkräfte im Haus.

Man werde hier bleiben, uns bis zum Ende des Einsatzes nicht allein lassen, wird versichert – das beruhigt in diesem Moment. Es ist gewöhnungsbedürftig, neben Beamten mit schusssicherer Weste zu sitzen – aber das gegenseitige Lächeln in der Anspannung, die alle in der Küche teilen, entspannt die Atmosphäre.

Der Anrufer beginnt, extrem zu kontrollieren: Er verlangt mit Nachdruck, dass das Telefon nicht aufgelegt werden darf – wohl, um zu verhindern, dass wir Kontakte nach außen haben, und an Geräuschen zu überprüfen, ob weitere Personen in der Wohnung sind. Zudem versucht er mit langen Gesprächen, mehr herauszufinden über eventuelle Wertgegenstände im Haus.

Mein Mann, der glaubhaft macht, dass es solche Wertgegenstände nicht gibt, erhält nun Anweisungen, auf der Bank eine fünfstellige Summe zu besorgen. Die Bank ist eingeweiht.

Hat der Anruf-Betrüger Lunte gerochen?

Hat der Anrufer oder haben seine Helfer vor Ort Lunte gerochen? Oder wird der Anruf um 13 Uhr kommen, der die Übergabe des Umschlages regeln soll? Die Anspannung bei allen im Raum steigt. Das Telefon klingelt. Jetzt wird es ernst.

Wieder verlangt der Anrufer, dass das Telefon nicht aufgelegt werden darf und die Haustür versperrt werden muss. Weitere Zeit verstreicht. Wir alle versuchen, jedes Geräusch zu verhindern. Der Magen knurrt.

Der Anrufer gibt weitere Anweisungen. Wir sollen uns in den hinteren Teil des Hauses zurückziehen. Das sei zu unserem Schutz, es könne ja zu einer Schießerei kommen. Die Einsatzkräfte im Haus ziehen sich derweil Handschuhe an und schleichen zur Haustüre, andere sind in der Umgebung postiert. Wo, das wissen wir nicht. Vorsichtig aus einem Fenster blickend sehe ich einen Mann auf der Straße, telefonierend auf und ab gehend.

Er kommt zum Eingang, klingelt. Das vorab angekündigte Codewort „Blume“ fällt. Dann geht alles sehr schnell: Mein Mann überreicht das Kuvert an den Fremden an der Haustür – und Sekunden später klicken die Handschellen, Widerstand leistet der Mann nicht. Er – vielleicht um die 40 Jahre alt, kurzes Haar, mit Bart – wirkt irgendwie unbeteiligt.

Nach der Festnahme der Polizei: „Wir sind schweißgebadet“

Danach? Wir sind schweißgebadet. Unsere Aussagen werden noch aufgenommen. Die Einsatzkräfte gehen mit Befriedigung über den Erfolg des Einsatzes. Wir bleiben allein zurück. Etwas Schweres fällt ab. Müde sind wir, aber auch zufrieden in dem Gefühl, mitgeholfen zu haben, dass einer gefasst ist, der andere Menschen schädigt.

Und dankbar dafür, dass es den Einsatzkräften gelang, dass wir nie wirklich Angst hatten. Schließlich weiß man nie, zu welchen Mitteln Kriminelle fähig sind. Die eigene Haustür wirkt plötzlich fremd. Die Bilder im Kopf bleiben und laufen immer wieder ab. Zur Sicherheit habe ich Fotos mit dem Handy von dem Mann gemacht, um ihn später auch vor Gericht wiederzuerkennen.

Der Mann wurde der Ermittlungsrichterin vorgeführt und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Er ist 25 Jahre alt. Nun wollen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft die Hintermänner ausfindig machen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwischen Donau und Bodensee wurden bis Ende Juli bereits 740 Anrufe mit der Masche registriert. In 29 aus Tätersicht erfolgreichen Fällen entstand den Opfern ein Gesamtbeuteschaden in Höhe von mehr als 170.000 Euro.

Die Zahlen seien zwar bei dieser Masche rückläufig, in den Einzelfällen ergaunern die Täter aber hohe Geldbeträge. Im Kreis Neu-Ulm wurden in diesem Jahr mehr als 170 Anrufe registriert. In sechs erfolgreichen Fällen wurden mehr als 20.000 Euro erbeutet.

Anmerkung: Unter Berücksichtigung notwendigen Schweigens über ermittlungstaktische Details wurde der Text zudem in anonymisierter Form verfasst.