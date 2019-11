Wie ein 55-Jähriger Lesen und Schreiben lernt und welche Unterstützung er bekommt

Nachdem das eine Talent aus Aalen, Stefanie Stuber, am vergangenen Sonntag in der Castingshow „The Voice of Germany“ (ProSieben/SAT.1) keine Runde weiter kam, hatte Marita Hintz am Donnerstagabend deutlich mehr Glück. Sie eroberte gesanglich die Herzen der Zuschauer und ihres Coaches Rea Garvey.

Die 17-jährige Aalenerin ist am Donnerstagabend in den sogenannte Sing-Offs mit einem Titel von Ella Eyre aufgetreten. Sie überzeugte mit dem gefühlvollen Song „We don’t have to take our clothes off“ alle vier Coaches – Rea Garvey, Sido, ...