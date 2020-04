Wie Corona das Leben im Tiergarten Ulm verändert

Vollständig ausgebrannt ist ein Traktor und am Karsamstag in der Nähe des Landhauses Josefslust. Dadurch entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von annähernd 100.000 Euro. Der Traktorfahrer eggte am Karsamstag die Wiese, die sich auf der anderen Straßenseite von Josefslust befindet. Der Mann aus Ennetach erledigte die Arbeiten im Auftrag eines Landwirts aus Sigmaringendorf, Pächter des fürstlichen Landes.

Während der Arbeiten bemerkte er gegen 16 Uhr, dass im Fußraum des Führerhauses Rauchgase austraten.