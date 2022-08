Wie Bienen leben und summen

Die Terrassen des Stadthauses Ulm sind Oasen inmitten des Stadttrubels. Seit einigen Jahren leben hier Bienen, und mehrere Beete sind mit Pflanzen zu unterschiedlichen Themen bestückt. In einer Botanik-Stunde wird die Biologin Swetlana Kreinert, Mitglied der BUND Hochschulgruppe Ulm, einige Besonderheiten dieser Pflanzen zeigen, die nicht nur auf der Stadthaus-Terrasse, sondern auch in der schwäbischen Umgebung wachsen.Die Botanik-Stunde beginnt um 18 Uhr, die Teilnahme kostet 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro.

Im Anschluss an die Botanik-Stunde gibt es eine Einführung in eine besondere Meditationsübung: „Summen wie die Bienen“. Bhramari ist das Sanskrit-Wort für Biene. Bei der Atem- und Meditationsübung wird auf der Rückseite des Halses ein Brummen erzeugt, das an das sanfte Summen einer Biene erinnert. Bhramari Parayama hilft, Geist und Körper zu beruhigen, Spannungen zu lösen, Zirbeldrüse und Hypophyse zu stimulieren, Stress abzubauen, die Stimme zu stärken und vieles mehr, wie es in der Ankündigung heißt. Referentin Raha Bamdadi ist Yoga- und Meditationslehrerin aus New York und wird, inspiriert durch die Stadthaus-Bienen auf der Kabinett-Terrasse, in das so genannte „Bhramari Pranayama“ oder „Humming Bee Breath“ einführen.

Die etwa halbstündige Einführung in das Bhramari Pranayama findet im Anschluss an die Botanik-Stunde um 19 Uhr auf der Stadthaus-Terrasse statt, bei Regen im Kabinett, und ist kostenlos. Die Teilnahme ist von der Botanik-Stunde unabhängig. Anmeldungen telefonisch unter 0731 /161 7700 oder über https://stadthaus.ulm.de/reservierungen