Wichtige medizinische Hilfe für die Ukraine

Auf Initiative von Ulmer Bürgerinnen und Bürgern konnten 500 Erste-Hilfe-Koffer für Schulen in Charkiw, 1000 Rettungsdecken sowie acht Infusionspumpen für die onkologische Kinderstation in Kiew beschafft und über Spenden finanziert werden. Die medizinischen Hilfsgüter sind nun in Ulm verladen worden und werden derzeit in die Ukraine transportiert, teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit.

Sowohl die Erste-Hilfe-Koffer und Rettungsdecken als auch die Infusionspumpen waren von der Stadtverwaltung in Charkiw sowie einer Kinderkrebsstation in Kiew als dringend benötigte Unterstützung benannt worden. Die Initiative Ulmer Bürgerinnen und Bürger hat einen direkten und engen Kontakt zur Stadtverwaltung in Charkiw und zur Kinderkrebsstation in Kiew.

Durch überwiegend Einzelspenden sowie durch die Unterstützung durch den Flüchtlingsrat Ulm und den Verein Menschlichkeit konnten die Erste-Hilfe-Koffer und die Rettungsdecken im Wert von rund 10 000 Euro beschafft werden. Viele Kontakte halfen bei der Beschaffung dieser wichtigen Ausstattung für Schulen in Charkiw.

Insbesondere bei der Beschaffung der Infusionspumpen, die mittlerweile auf dem Markt schwer erhältlich sind, konnte erst das Netzwerk der Ulmer Initiative die Beschaffung ermöglichen. Die Infusionspumpen werden dringend auf der onkologischen Kinderstation der Kiewer Klinik gebraucht – sie sorgen dafür, dass die zu behandelnden Kinder die immer richtige Dosierung ihrer überlebenswichtigen Medikamente sicher verabreicht bekommen können. Durch die großzügige Unterstützung der Volksbank Stiftung konnten die Infusionspumpen im Wert von ebenfalls 10000 Euro beschafft werden.

Die Spenden werden direkt übergeben. Eugen Fetsch, Mitglied der Ulmer Initiative und gebürtiger Ukrainer, hat sich auf den Weg gemacht und übergibt die gespendeten Güter persönlich vor Ort.