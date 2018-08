WFV-Pokal: Spatzen greifen erstmals ein

Während die meisten Vereine in der dritten Runde des württembergischen Fußball-Verbandspokals schon zwei Spiele in diesem Wettbewerb hinter sich gebracht haben, greift der Titelverteidiger SSV Ulm 1846 erst am Mittwoch, 29. August, erstmals ins Geschehen ein. Um 17.15 Uhr beginnt die Drittrundenpartie der Spatzen beim Kreisligisten 1. FC Eislingen. Kein Sieg seit dem DFB-Pokalerfolg gegen Eintracht Frankfurt: Der SSV Ulm 46 ringt nach der Bestätigung, dass das kein Zufall war. Zwei Niederlagen in der Regionalliga, eine gegen Worms und eine gegen Homburg, stehen auf der Ergebnisliste der Ulmer seit dem Pokaltriump über die Frankfurter. Vielleicht kommt das Spiel im WFV-Cup gerade recht. FC Eislingen heißt der Gegner der Spatzen aus dem Fußballbezirk Neckar/Fils, der immerhin die beiden Landesligisten SV Bonlanden und und TSV Oberensingen aus dem Wettbewerb geworfen hat.