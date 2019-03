Wer zahlt die Kosten für die Bergung der havarierten MS Donau?

Minus fünf Grad zeigt das Thermometer an jenem Tag im Januar 2017, als die MS Donau der Donau Adieu sagt – mit einem Spektakel, das zeitweise Hunderte Schaulustige verfolgen. Rund 80 Helfer von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei sind beteiligt, als das 2011 stillgelegte Ausflugsschiff geborgen wird. Taucher steigen ins Wasser, 16 000 Liter Wasser-Öl-Gemisch werden aus dem Inneren des Schiffes abgesaugt, Feuerwehrleute bereiten sich flussabwärts auf den Austritt von Öl vor.

13 Stunden dauert es, bis der Kran am Neu-Ulmer Ufer, unweit des Barfüßer-Parkplatzes, das mehr als 30 Tonnen schwere Boot aus dem Fluss heben kann. Die MS Donau war auf Grund gelaufen, weil durch einen eingefrorenen Regler im Böfinger Kraftwerk der Flusspegel zu weit gesunken war. Und weil Gefahr für die Umwelt bestand, hatte das Landratsamt entschieden: Das Boot muss raus. Schnell.

Kosten von 67.000 Euro

Jetzt beschäftigt die Bergung die Justiz. Die MS Donau ist längst verschrottet, wohl nur ein paar Hundert Euro wird ihr früherer Eigentümer Reinhold Kräß für den Materialwert des erst 2003 zu Wasser gelassenen Kahns bekommen. Doch wer die Kosten der Bergung – immerhin rund 67.000 Euro – am Ende bezahlen wird, ist noch immer nicht geklärt.

Ein Pegelmess-System war wegen langanhaltender Kälte gestört. Damit war zu wenig Wasser in der Donau.

Das Landratsamt wollte sich das Geld von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) holen, weil das Unternehmen aus Sicht der Behörde durch den Fehler im Kraftwerk die Havarie herbeigeführt hat. Dagegen hat die SWU Energie nun vor dem Verwaltungsgericht Augsburg geklagt: Der Versorger streitet seine Beteiligung zwar nicht ab, will die Zeche für die Bergung, welche die Behörde als sogenannte „Ersatzvornahme“ selbst organisiert hatte, aber nicht alleine zahlen.

„Schiff war Abfall“

Warum, das erläuterte SWU-Anwalt Steffen Kautz bei der mündlichen Verhandlung. Aus Sicht seines Mandanten habe es sich das Landratsamt bei jenem Ersatzvornahme-Bescheid zu leicht gemacht. Die SWU Energie sei kein aktiver „Handlungsstörer“ gewesen – die Anlagen im Kraftwerk hätten bis zu diesem Vorfall einwandfrei gearbeitet und seien auf dem Stand der Technik gewesen. Kautz sah eine deutliche Mitschuld von Landratsamt und Kapitän Kräß. Die Behörde habe dem Schiff trotz fehlender Schifffahrtsgenehmigung einen Nachtliegeplatz gewährt und nach dessen Ausmusterung nichts dafür getan, um eine Gefährdung der Umwelt auszuschließen.

NNoch weiter in Schräglage geraten ist das Ausflugsschiff MS Donau am Neu-Ulmer Donau-Ufer. Das 36 Tonnen schwere Schiff soll noch diese Woche per Kran an Land gezogen werden. (Foto: Alexander Kaya)

Der Kapitän hätte sich selbst um die Verwertung der seinerzeit in einem miserablen Zustand befindlichen MS Donau kümmern müssen. Kautz: „Rechtlich gesehen war das Schiff Abfall, es hätte entsorgt werden müssen.“ Der Anwalt schlug vor, dass die SWU, das Landratsamt und Kräß je ein Drittel der Kosten übernehmen.

Ich habe nur Feinde gehabt. Reinhold Kräß, früherer Eigentümer der MS Donau

Peter Dieling, Leiter des zuständigen Geschäftsbereichs im Landratsamt, widersprach. Er sah die SWU wegen der Kraftwerksstörung klar in der Verantwortung und verwies darauf, dass seine Behörde durchaus mit dem Bootsbesitzer in Kontakt gewesen sei und diesem mitgeteilt habe, dass er das Schiff wieder „in den Wirtschaftskreislauf“ überführen solle. Es habe zwischenzeitlich auch Ideen wie eine gastronomische Nutzung oder einen Verkauf ins Ausland gegeben. Diese seien vielleicht „Luftschlösser“ gewesen, aber doch Grund genug für das Landratsamt, noch abzuwarten. Bei der Bergung habe man sich deswegen an die SWU gewandt, weil diese – anders als Kräß – durchaus in der Lage gewesen wären, die Aktion selbst zu organisieren.

Kapitän sieht sich als Opfer

Der Kapitän, so war in der Sitzung zu erfahren, hat Privatinsolvenz angemeldet und lebt von Grundsicherung. Bei der Sitzung war er beigeladen – und schilderte seine sehr eigene Sicht der Vorfälle im Januar 2017. Die MS Donau, so Kräß, sei von den Stadtwerken „absichtlich abgesoffen worden“. Der frühere Eigentümer sieht sich unter anderem als Opfer der örtlichen „High Society“, die im Ulmer Ruderklub versammelt sei. Diese habe ihn nie auf der Donau haben wollen, er sei dort sogar vom Seniorenachter beschimpft worden. „Ich habe nur Feinde gehabt“, beklagte sich Kräß. Und verabschiedete sich kurz darauf, mitten in der mündlichen Verhandlung.

Mehr entdecken: Schrottplatz Donau

Als der SWU-Anwalt dem Landratsamt eine Teilung der Kosten vorschlug, unterbrach Richterin Verena Hueck die Verhandlung, damit sich die Parteien austauschen können. Diese einigten sich dann vor dem Gerichtssaal darauf, in Vergleichsgespräche einzutreten – unter Einbeziehung von Versicherungsvertretern. Die Kontrahenten haben nun bis Ostern Zeit, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sonst hat wieder das Gericht das Wort.

Mehr entdecken: Ausflugsschiff wird wohl abgewrackt

Mehr entdecken: Ausflugsschiff säuft am Ufer ab