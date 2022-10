Wenn Wale und Schildkröten vorbeischwimmen

Wer in den Herbstferien das Erlebnisbad des Donaubads besucht, wird Augen machen – künstliche Augen, denn durch eine VR-Brille (Virtuell Reality) schwimmen in 3D Wale oder Schildkröten an einem vorbei, als wären sie real. Das teilen die Betreiber in einem Schreiben mit.

Bei der Ferien-Aktion „Zeit für Spiel & Spaß im Erlebnisbad“ gibt es jeden Ferientag noch weitere Attraktionen. Akrobatisch wird es auf dem Erlebnis-Wasser-Parcours im Schwimmbecken, dem so genanntem Aqua Track. Auf diesem wird es nicht einfach zu balancieren sein. Die Badegäste können zudem auf einem Delphin im Wellenbecken plantschen, beide Wasser-Module sind aufblasbar und greifbar.

Virtuell dagegen ist die Unterwasserwelt mit der VR-Brille. „Wir können mit der VR-Brille verschiedene Unterwasserszenarien anbieten, unter anderem das Tauchen nach einem Wrack oder das Schwimmen mit Stachelrochen, Walen und Schildkröten – und man will die Tiere durch das räumliche 3D-Gefühl unweigerlich anfassen, wenn sie vorbeischwimmen“, so Marketingleiter Martin Paul, „zudem haben wir mit dem Wasser-Basketball und Wasser-Volleyball weitere Spiele im Einsatz.“ Die Spiel- und Spaß-Angebote wird es in den Herbstferien und immer mal wieder an den Wochenenden der kalten Jahreszeit geben. Der Aufpreis zum Eintrittspreis für die VR-Brille beträgt zwei Euro, das andere Angebot ist im Eintrittspreis inklusive.