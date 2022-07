Wenn ohne Papiere keine Gesundheitsversorgung möglich ist

Das Medinetz Ulm, eine medizinische Beratungs- und Vermittlungsstelle für Menschen ohne Papiere und/oder Krankenversicherung, Geflüchtete und Menschen ohne festen Wohnsitz, die von der medizinischen Versorgung ganz, oder teilweise, ausgeschlossen sind, lädt für Dienstag, 12. Juli, zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Ich bin krank – Wer hilft mir?“ ein. Dabei werden ab 19 Uhr in der Volkshochschule Ulm anonymisierte Fälle von in Ulm lebenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern, von deutschen Staatsangehörigen und allgemein von Menschen ohne Papiere vorgestellt, denen der Zugang zur Gesundheitsversorgung in Deutschland verwehrt wird.