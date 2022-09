Wenn die Grillwurst zur „Extrawurst“ wird

Die Komödie/szenische Lesung „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ist demnächst neun Mal in der Theaterei Herrlingen zu Sehen. Das Stück wurde 2020 mit dem Monica Bleibtreu Preis der Hamburger Privattheatertage in der Kategorie „Komödie“ ausgezeichnet, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.

Die Mitgliederversammlung eines Tennisclubs in der deutschen Provinz soll über die Anschaffung eines neuen Grills für die Vereinsfeiern abstimmen. Normalerweise kein Problem – gäbe es nicht den Vorschlag, auch einen eigenen Grill für das einzige türkische Mitglied des Clubs zu finanzieren. Denn gläubige Muslime dürfen ihre Grillwürste bekanntlich nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen. Eine gut gemeinte Idee, die aber immense Diskussionen auslöst und den eigentlich friedlichen Verein vor eine Zerreißprobe stellt. Ebenso respektlos wie komisch stoßen Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, „Gutmenschen“ und Hardliner frontal aufeinander. Und allen wird klar: Es geht um mehr als einen Grill... Eine schnelle, hochpointierte und sehr aktuelle Komödie als szenische Lesung in der Theaterei, mit Nadine Ehrenreich, Herbert Schäfer, Karlheinz Glaser, Frank Ehrhardt und Ercan Öksüz. Die Regie hat Edith Ehrhardt.

Das Stück dauert rund 80 Minuten und ist am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr, am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr, am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr, am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr, am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr, am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr, am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr, am Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr, und am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr, zu sehen.