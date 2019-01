Wenig Beute in unbewohnten Häusern

Einbrecher stiegen in den vergangenen Tagen in Laichingen in zwei Häuser ein.

Zwischen Freitag und Sonntag stiegen die Unbekannten in ein Gebäude in der Beurer Steig in Laichingen ein. Sie hebelten Türen auf und suchten nach Brauchbarem. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie nichts. Zwischen Donnerstag und Montag waren Diebe in einem Haus in der Hindenburgstraße. Auch hier hebelten sie eine Tür auf. Im Inneren fanden sie Werkzeug, das sie stahlen. Die Schäden an den Türen dürften mehrere Hundert Euro betragen.