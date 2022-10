Warum Mütter immer kürzer oder gar nicht stillen

Wenn´s ums Stillen der eigenen Kinder geht, geraten Promis gerne einmal in die Schlagzeilen. Sei es, weil sie ihr Kind überdurchschnittlich lange oder gar nicht stillen wollen - derartige Geschichten sorgen für Aufsehen. Und selbst für diejenigen Frauen, die nichts auf Promiklatsch geben, ist es weiterhin ein Thema, das von vielen Mythen umringt ist - und verunsichert.

Die Stillrate ist seit den Neunzigerjahren kontinuierlich gestiegen, liegt aber mit 87 Prozent immer noch weit hinter der von anderen Ländern wie etwa Schweden mit 98 Prozent. Zudem stillt nicht jede Mutter über die von der WHO empfohlene Dauer von sechs Monaten voll: Laut Nationalem Stillmonitoring tut das im vierten Monat nur noch jede zweite bis dritte Mutter. Warum ist das so? Die beiden Stillbeauftragten der Donauklinik, Dörte Unseld und Monika Vogel, geben anlässlich der Weltstillwoche Einblick in die Welt des Stillens.

Manche können ihr Kind nicht stillen

Die Gründe, dass deutsche Mütter nicht oder nur über kurze Dauer stillen, sind vielfältig, häufig auch persönlich. Manchen Müttern ist es tatsächlich nicht möglich, ihr Kind zu stillen. Betroffen seien meist übergewichtige Frauen, Mütter mit Diabetes, sowie nach einem geplanten Kaiserschnitt. „Hier kann aufgrund der nicht optimalen Hormonausschüttung die Milchbildung verspätet einsetzen“, erklärt Dörte Unseld.

Doch in vielen Fällen, in denen Babys nicht oder zu kurz gestillt werden, seien es schlichtweg falsche Vorstellungen vom Stillen oder existierende Mythen, welche die Frauen verunsichern. „Dadurch erscheint Stillen häufig kompliziert und nicht mit dem modernen Leben vereinbar. Viele Bedenken ließen sich jedoch leicht ausräumen“, sagen die Stillbeauftragten. „Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Stillen sei häufig noch nicht im Bewusstsein angekommen. Und viele haben auch Angst vor einer langen Abhängigkeit vom Kind“, zählen Dörte Unseld und Monika Vogel weitere Gründe auf, weshalb Mütter nicht stillen wollten. Stillen gelinge darüber hinaus nicht immer instinktiv. Gerade in schwierigen Situationen sei es wichtig, mit Tipps und fundiertem Wissen zum Gelingen des Stillens beizutragen.

Stillen wirkt nachgewiesenermaßen schmerzlindernd und stressreduzierend auf ein Baby. Monika Vogel

Ein weiteres Problem: die Werbung. Hersteller von Babynahrung wollen ihre Produkte verkaufen. Ihre Empfehlung nutze die Empfehlung der WHO aus, die besagt: „Sechs Monate voll stillen, dann weiterstillen unter geeigneter Beikost bis zum zweiten Geburtstag oder darüber hinaus, wenn Mutter und Kind dies wollen“. Ab dem vierten Lebensmonat könne mit der Beikost angefangen werden - jedoch ist das kein Muss. „Die Hersteller aber suggerieren mit großen Aufdrucken ‚nach dem 4. Monat‘ und entsprechender Werbung, dass man zu diesem frühen Zeitpunkt auf jeden Fall mit Beikost anfangen muss. Dies stimmt leider nicht. Auch wird ‚Folgemilch -für nach dem Stillen‘ häufig beworben und damit suggeriert, dass dies gleichwertig ist und wenige Monate stillen ausreichen“, erläutern die Expertinnen.

Warum Stillen so wichtig ist, wissen Dörte Unseld und Monika Vogel ganz genau. Durch Studien konnte etwa nachgewiesen werden, dass Stillen vor Infektionskrankheiten schützt, zur normalen Gewichtsentwicklung des Kindes beiträgt. „Der direkte Hautkontakt beim Stillen beruhigt das Neugeborene optimal und regt gleichzeitig seine Sinne an. Stillen wirkt nachgewiesenermaßen schmerzlindernd und stressreduzierend auf ein Baby“, sagt Monika Vogel. Ebenso seien positive Effekte für die Mutter nachgewiesen.

Früher rieten Forscher sogar vom Stillen ab

Frauenmilch komme deshalb immer häufiger im Frühgeborenen-Bereich in Kinderkliniken zum Einsatz. „Die Kinderkliniken bauen Milchbanken mit Spender-Milch auf, weil diese viel besser von den Frühchen vertragen wird als Ersatznahrung“, erzählt Dörte Unseld.

Dass Stillen derart positiv konnotiert ist, war nicht immer der Fall. Vor einigen Jahrzehnten rieten Forscher regelrecht vom Stillen ab. Die Stillbeauftragten der Donauklinik erzählen: „Zur Zeit des Wirtschaftswunders nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren kamen immer neue Fertig-Lebensmittel auf den Markt. Man gönnte sich nun was. In den Köpfen der Leute war noch das Bild der ausgezehrten Mutter mit vielen kleinen Kindern. Zeitgleich lief die Werbeindustrie an, und die Firmen vermarkteten weltweit ihre Produkte zur Säuglingsernährung. Dies zusammen ergab einen Trend weg vom Stillen.“ Es habe dann einige Jahre gedauert, bis offensichtlich war, wie falsch man damit lag.

Der Geburtshilfe an der Donauklinik möchte Mütter und werdende Mütter beim Thema Stillen umfänglich beraten, auch deshalb erhielt die Klinik jetzt das Siegel „Babyfreundliche Geburtsklinik“. Die Initiative wurde 1991 von der WHO und UNICEF ins Leben gerufen. Im Großraum Ulm konnte sich bislang nur die Geburtsklinik in Ehingen zertifizieren. Zertifizierte „babyfreundliche“ Kliniken stellen die Förderung der Mutter-Kind-Bindung und des Stillens in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Das Personal in babyfreundlichen Kliniken ist speziell geschult, das Stillen rund um die Uhr zu begleiten und zu fördern.