Weltliteratur in der Wiblinger Basilika

„Du bist aber gekommen, uns zu stören. Morgen werde ich Dich verbrennen.“ So rechnet der Großinquisitor in Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“ mit dem auferstandenen Christus ab.

„Ein unerhörter Text“, den Kay Metzger, Intendant am Theater Ulm, in musikalisch-literarischer Zwiesprache mit dem Organisten und Chordirektor Wolfgang Treß am Samstag, 26. Juni, ab 19 Uhr, in der Wiblinger Basilika anlässlich der Einweihungsfeierlichkeiten der neuen Hauptorgel liest.

Im Zentrum der Zwiesprache zwischen Text und Orgelmusik steht die mit „Eine Phantasie“ überschriebene Binnenerzählung aus Dostojewskijs 1880 erschienenem Roman, einem der bedeutenden Werke der Weltliteratur.

Der Eintritt beträgt zehn, der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Orgelförderverein der Basilika Ulm-Wiblingen zugute. Anmeldung nicht erforderlich.