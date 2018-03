Weltkriegsbombe: Gerüchte und Schaulustige machen Verantwortlichen zu schaffen

Erst am Freitag mussten rund 200 Neu-Ulmer ihre Wohnungen verlassen, weil eine 75 Kilo schwere Weltkriegsbombe auf einer Baustelle in der Nähe des Bahnhofs entschärft wurde. Nun droht das Gleiche noch einmal. Denn die Stadt hat den Verdacht, dass auf dem Gelände, wo der „Südstadtbogen“ mit rund 450 Wohnungen entsteht, ein weiterer Blindgänger liegt.

Grund dafür sind Luftaufnahmen. „Man sieht auf den Luftbildern, dass es Veränderungen im Boden gibt“, erklärt Stadtsprecherin Sandra Lützel. Die Veränderung könnte durch eine Fliegerbombe entstanden sein, die dort abgeworfen wurde.

Wäre der Sprengsatz explodiert, würde das Luftbild einen Trichter zeigen. Falls dort wirklich eine Bombe gelandet und nicht explodiert ist, handelt es sich um einen Blindgänger, der entschärft werden muss.

Im Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten massive Luftangriffe auf Neu-Ulm geflogen, insgesamt 67 000 Bomben wurden abgeworfen. Der Bahnhof war besonders betroffen. Deshalb gelten dort bei Baumaßnahmen besonders scharfe Vorschriften. Das ist auch in einigen anderen Gebieten in der Stadt der Fall, etwa auf dem Gelände der Landesgartenschau und Industriebereiche.

Nun wird auf dem Gelände des „Südstadtbogens“ eine Sondierung vorgenommen. Das bedeutet, dass die Bodenschichten an der Stelle, die auf dem Luftbild ungewöhnlich aussieht, Stück für Stück abgetragen werden – so lange, bis die Erde freigibt, was dort verborgen ist.

Ein Termin steht noch nicht fest, er wird mit dem Sprengmeister und Fachfirmen abgestimmt. Eine erste Besprechung hat am Montag stattgefunden. Dort wurde über das Vorgehen und mögliche Termine debattiert. Vorher bekannt geben will die Stadt den Zeitpunkt nicht. „Die Leute können ihre Arbeit nicht vernünftig machen, wenn 1000 Schaulustige herumstehen“, erklärt Sprecherin Lützel. Wenn die Erde so weit abgetragen ist, dass der Gegenstand erkennbar ist, fallen weitere Entscheidungen. Liegt dort wirklich ein Sprengsatz? Wenn ja, wie groß ist er? Je nachdem, wie die Antworten auf diese Fragen ausfallen, wird die Umgebung abermals evakuiert oder nicht.

Unschöne Erinnerungen an Bombenfunde

Ob eine Evakuierung wirklich nötig wird, ist noch unklar. Schon beim Bau der Glacis-Galerie 2013 hatte es solche Befürchtungen gegeben. Damals bereiteten sich die Behörden darauf vor, dass rund 9000 Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Doch es kam anders, Fachleute fanden nur Schrott.

In einem ähnlichen Fall in Ulm war das Ergebnis harmlos: Ein Kabel der Telekom hatte die Bodenveränderung hervorgerufen, die auf dem Luftbild zu sehen war. Im Sommer 2005 dagegen war bei den Bauarbeiten für den Bahntrog in Neu-Ulm eine tonnenschwere Fliegerbombe gefunden worden. Teile der Innenstadt wurden geräumt, die Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Im September 2009 wurde ein Arbeiter leicht verletzt, als eine Fliegerbombe bei Bauarbeiten für den Fußgängersteg über die Bahngleise am Ulmer Bahnhof angebohrt wurde und detonierte.

Rückblick: Eine große Evakuierung gab es im Sommer 2005 in Neu-Ulm, als bei den Bauarbeiten für den Bahntrog eine zehn Zentner schwere Fliegerbombe gefunden wurde. (Foto: Archiv Thomas Heckmann)

Bei der Entschärfung der mit 75 Kilo relativ leichten Fliegerbombe am Freitag waren Gerüchte aufgekommen: Die Baufirma habe den Blindgänger schon am Donnerstag gefunden, das aber erst am Freitag gemeldet. Außerdem sei der Sprengsatz vor der Entschärfung bewegt worden. „Woher die Gerüchte kommen, können wir nicht sagen. Wir wissen nur, dass sie da sind“, sagt Sandra Lützel und betont: „Beides ist falsch.“

Auch Sven Hornfischer, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, sagt: „Die Bombe, die am Freitag entschärft wurde, ist auch an dem Tag gefunden worden.“ Die Beamten hatten Untersuchungen dazu angekündigt. Wäre die Entdeckung der Bombe wirklich mit einem Tag Verspätung gemeldet worden, hätte der Baufirma eine Strafe gedroht.