Weiterer Erfolg für Ulmer Basketballer

Die Ulmer Basketballer schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Am Abend haben sie auch den Südgipfel der Bundesliga gegen den FC Bayern für sich entschieden – in einem hochdramatischen Finale. Die Ulmer siegten in letzter Sekunde mit 76:75 (44:34).

Keaton Nankivil sorgte mit dem letzten Wurf des Spiels per Dreier für den Sieg der Hausherren, die daheim ungeschlagen bleiben und weiter erster Verfolger von Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg sind. Die Franken deklassierten in ihrem Nachholspiel die EWE Baskets Oldenburg in eigener Halle mit 84:57 (37:27) und haben damit weiter zwei Punkte Vorsprung auf Ulm.

Vor 6000 Zuschauern in der ausverkauften Ratiopharm-Arena war Tommy Mason-Griffin mit 19 Punkten überragender Spieler bei den Hausherren. Bei den Bayern überzeugten Jonathan Wallace (26) und Jared Homan (19). Wieder einmal konnten die Bayern ein enges Spiel in der Fremde aber nicht für sich entscheiden.

Bamberg machte im Duell mit Oldenburg im dritten Viertel alles klar. Nach einer Zehn-Punkte-Führung zur Pause entschied der Double-Gewinner die zehn Minuten nach dem Seitenwechsel mit 28:16 für sich und brach damit den Widerstand der Gäste. Bester Spieler bei den Bambergern war Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiß mit 17 Punkten und elf Rebounds. Bei den Oldenburgern kam Bobby Brown auf 19 Zähler.