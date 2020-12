Weitere Tote in Ulmer Pflegeheimen

Vor allem in Pflegeheimen im Alb-Donau-Kreis gab es zuletzt Todesfälle zu beklagen. Neue sind nun in Ulmer Einrichtungen hinzugekommen.

Das Gesundheitsamt für den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm hat für den Dienstag neue positive Testergebnisse sowie weitere Todesfälle im Zusammenhang mit den Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen bekanntgegeben.

Im Dreifaltigkeitshofs in Ulm sind demnach zwei weitere Bewohner an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Damit erhöhe sich die Zahl der Todesfälle in dieser Einrichtung auf drei. Die Zahl der seit dem Ausbruch positiv getesteten Bewohner beträgt 19, die der infizierten Mitarbeitenden zehn.

Im Pflegeheim Clarissenhof in Ulm wurden zwei weitere Corona-Fälle unter den Angehörigen des Personals bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der infizierten Mitarbeitenden auf neun. Des Weiteren sind 22 Bewohner an Covid-19 erkrankt. Bislang sei einer der Bewohner verstorben.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis stehe „weiterhin in engem Kontakt“ mit den Seniorenzentren und Pflegeheimen, damit die angeordneten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen „konsequent angewandt und umgesetzt“ werden.