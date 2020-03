Weitere Person in Ulm an Corona infiziert – Zahl der Patienten steigt weiter

Die Zahl der Corona-Infizierten im Raum Ulm steigt auf insgesamt acht Personen. Wie das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Montag mitteilt, wurde eine weitere Person aus Ulm ebenfalls positiv getestet.

Bei der 34-jährigen Frau handelt es sich demnach um eine Urlaubsrückkehrerin aus Südtirol. Die Familie – insgesamt drei Personen – befindet sich in häuslicher Isolierung.

Demnach sind es bislang vier Infizierte aus dem Alb-Donau-Kreis (jeweils zwei aus Langenau und Dornstadt) sowie vier Infizierte im Ulmer Stadtgebiet. Im Kreis Neu-Ulm bleibt es bislang bei zwei den Behörden bekannten Corona-Fällen. Alle waren in Südtirol im Urlaub.

Markus Möller, stellvertretender Landrat des Alb-Donau-Kreises, informierte am Montagnachmittag im Kreistagsausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales über die aktuelle Situation. Möller betonte, dass in der Arbeit des Gesundheitsamtes der Bevölkerungsschutz erste Priorität habe.

Die allermeisten dieser Personen reagieren sehr besonnen auf diese Maßnahme Markus Möller, stellvertretender Landrat

Ziel sei es nach wie vor, Infektionsketten zu unterbrechen. Dafür sei die häusliche Isolierung von Betroffenen und Kontaktpersonen ein zentrales Instrument. „Die allermeisten dieser Personen reagieren sehr besonnen auf diese Maßnahme“, sagte Markus Möller.

Überhaupt sei Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gefragt und werde vielfach geleistet. „Das ist die Zeit der Bürgergesellschaft“, sagte der stellvertretende Landrat.

Das Landratsamt werde die Städte und Gemeinden in ihrer Verantwortlichkeit als Ortspolizeibehörden weiterhin fachlich gut beraten. Möller: „Da gibt es einen intensiven Austausch, denn die Kommunen sind in dieser besonderen Situation als Ortspolizeibehörden nach dem Infektionsschutzgesetz auch stärker gefragt.“

Bislang mehr als 1.500 Anrufe bei der Informationshotline

Die Hotline des Landratsamts zum Thema Corona wurde bislang von mehr als 1.500 Anrufern genutzt. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0731/185-1050 erreichbar, am Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr.

