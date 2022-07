Bahnverkehr am Hauptbahnhof Ulm erneut gestört

Schon wieder eine Störung im Bahnverkehr rund um Ulm: Am Dienstagmorgen meldet die Bahn erneut eine Störung im Raum des Ulmer Hauptbahnhofs. Durch ein defektes Stellwerk kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen.

Die Störung betrifft demnach vor allem den Bahnverkehr zwischen Ulm und Augsburg, aber auch ins Allgäu. Viele Fernzüge werden derzeit umgeleitet und halten nicht in Ulm.

Zwischen Ulm Hauptbahnhof und Erbach und zwischen Ulm Hauptbahnhof und Beimerstetten hat die Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Bereits am Sonntag und Montag kam es in Ulm zu technischen Problemen, die massive Verspätungen und Zugausfälle in der Region zur Folge hatte.

Mehr dazu in Kürze.