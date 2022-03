Weitere 115 ukrainische Flüchtlinge kommen in Ulm an – was sie und Gastfamilien in der Region beachten müssen

Nachdem am Freitag 84 Geflüchtete aus der Ukraine in Oberelchingen angekommen sind, folgten am Samstag die nächsten drei Busse: 115 Menschen aus der Ukraine waren an Bord.

Schnitzel, Pommes und Spätzle

Allerdings fuhren mehr als die Hälfte der Geflüchteten direkt weiter in die Erstaufnahmestelle in Sigmaringen. Die Verbliebenen jedoch konnten sich abermals in der Gaststätte bei der Klosterkirche stärken. Schon die 84 Geflüchteten am Freitag wurden vom Team der örtlichen Klosterbräustuben verköstigt, es gab ein Büfett unter anderem mit Schnitzel, Pommes und Spätzle.

Auch die Menschen, die am Samstag in Ulm ankamen, wurden bei privaten Gastfamilien untergebracht. In dieser Woche sollen sich Gastfamilien zudem treffen und austauschen.

Erstes Fazit von Hilde Mattheis, die die Busfahrten mit organisiert hat und selbst auch mitgefahren ist an die slowakisch-ukrainische Grenze: „Wir sind überwältigt von der warmherzigen, großzügigen und selbstlosen Bereitschaft so vieler Menschen zu spenden und Familien aus dem Kriegsgebiet mit offenen Armen zu empfangen.“

So geht es mit den Geflüchteten weiter

Wichtig zu wissen für Gastfamilien, die Menschen aus der Ukraine beherbergen: Die Aufnahme ist ohne individuelles Asylverfahren möglich. Ein Asylantrag kann trotzdem gestellt werden. Außerdem haben die Menschen aus der Ukraine eine Anspruch auf Sozialleistungen.

Die Schutzsuchenden erhalten eine soziale Absicherung in Gestalt einer Krankenversicherung, die zumindest akute Gesundheitsrisiken abdeckt. Und: Es besteht die Möglichkeit einer Beschäftigungserlaubnis.

Dieser Schutz endet jetzt nach einem Jahr. Wichtig: Die Schutzsuchenden müssen immer gültige Ausweisdokumente mit sich führen.

Auch der Alb-Donau-Kreis hilft

Ukrainer, die im Alb-Donau-Kreis untergebracht sind, melden sich möglichst noch an diesem am Montag bei der Ausländerbehörde in der Schillerstraße 30 in Ulm (Fachdienst Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst). Die Außenstelle in Ehingen in der Hauptstraße 41 ist für ausländische Staatsangehörige in den Gemeinden um Ehingen zuständig. Ausgenommen davon sind die Stadt Ehingen selbst sowie die Gemeinden Öpfingen, Griesingen und Oberdischingen.

Die ersten ukrainischen Flüchtlinge sind in der Region angekommen. (Foto: Alexander Kaya)

Es gibt auf der Homepage des Landkreises einen Link für Terminvereinbarungen. Eventuell sollte vorher angerufen werden. Die Fachdienstleitung hat die Nummer 0731/ 1854388.

Das gilt in der Stadt Ulm

Ukrainer, die im Stadtkreis Ulm privat in Gastfamilien untergebracht sind, sollen sich ebenfalls möglichst noch an diesem Montag im Mähringer Weg 103 melden. Kontakt über die Caritas: 0731 / 509715-15 oder 0731 / 509715-17.

Ab Mittwoch richtet die Stadt eine Antragstelle in der Olgastraße 66 ein, geplant ist eine Stelle bei den Bürgerdiensten. Aktuelle Informationen auf der Homepage der Stadt Ulm.

Freifahrt für ukrainische Geflüchtete

Geflüchtete aus der Ukraine erhalten kostenfreie Fahrt sowohl im deutschen Fernverkehr als auch im Nahverkehr. Die kostenlose Freifahrt gilt auch für alle Verkehrsmittel (Bus und Bahn) im gesamten Ding-Gebiet (Ulm, Kreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm). Die Regelung gilt bis auf Weiteres und auf Widerruf. Als Fahrausweis dienen entweder die Tickets „helpukraine“, die kostenlos in allen DB-Reisezentren und DB-Agenturen in Deutschland erhältlich sind, oder auch ein gültiges Ausweisdokument. Mehrsprachige Informationen gibt es im Internet unter bahn.de/helpukraine bzw. über die Kundenhotline der Deutschen Bahn unter 030 / 2970.

Schnelle finanzielle Unterstützung

Schutzsuchende aus der Ukraine, die dringend finanzielle Unterstützung benötigen, erhalten gegen Vorlage gültiger Ausweisdokumente in Ulm eine erste Hilfe bis zur Bewilligung der Leistungen. Diese kann bereits Montag in den Verwaltungssekretariaten der Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete (Mähringer Weg 103 und Römerstraße 149) oder in den städtischen Erstanlaufstellen in den Sozialräumen in Anspruch genommen werden.

Hier gibt’s weitere Hilfe und Beratung

Bei der Caritas in Ulm in der Olgastraße 137 (Telefon 0731 / 2063 -42 oder -32) oder in Ehingen (Hehlestraße 2, Telefon 07391 / 7073 – 11) oder bei der AWO in Ulm (Schillerstraße 28/3, Telefon 0731 / 967982-0)