Weiter Zittern bei Basketballern

In der letzten Sekunde und absolut unglücklich haben die Basketballer von Ratopharm Ulm am Mittwochabend in der heimischen Arena gegen Cai Saragossa verloren. Somit ist der direkte Einzug in die Zwischenrunde missglückt – zunächst.

Glücklich waren sie natürlich alle in den Reihen von Cai Saragossa. Sogar Robin Benzing, obwohl der deutsche Nationalspieler bei seiner Rückkehr nach Ulm mit nur zwei Punkten und einem Rebound am Mittwoch wenig zum 84:81-Sieg seiner spanischen Mannschaft im vorletzten Vorrundenspiel des Eurocups beitrug. „Ich habe mich riesig auf dieses Spiel gefreut“, sagte Benzing hinterher. Und dann gab er noch zu, dass natürlich ein wenig Glück dabei war bei diesem wilden Dreier mit der Sirene, mit dem Sek Henry die Niederlage des Bundesligisten besiegelte.

Der 28-jährige Jamaikaner war sowieso der glücklichste Mann in der Arena und er wusste dank seiner prophetischen Gaben ein paar Sekundenbruchteile vor allen anderen Spielern und Zuschauern, wer das bessere Ende in diesem Drama haben würde. „Als der Ball meine Hände verließ, da war mir klar, dass er rein gehen würde“, tönte Henry.

Tiefe Enttäuschung dagegen bei den Ulmern, bei denen in dieser Seuchen-Saison alles schief geht, was schief gehen kann. Wieder haben sie ein Spiel mit dem letzten Wurf verloren. Wie schon gegen Valencia und wie in der Bundesliga gegen Ludwigsburg. Trainer Thorsten Leibenath hat die Hoffnung auf die Zwischenrunde trotzdem noch lange nicht aufgegeben: „Unglücklicher kann man ein Spiel nicht verlieren. Wenn es einen Basketball-Gott gibt, dann schaffen wir es noch.“ Per Günther freut sich sogar auf das Endspiel ums Weiterkommen am kommenden Dienstag im französischen Nancy: „Wir sollten das genießen, denn so etwas gibt es nicht oft.“

Der Ulmer Kapitän gab außerdem zu Protokoll, dass das Spiel gegen Saragossa trotz des bitteren Endes ein Schritt in die richtige Richtung war. Die Statistik gibt Günther recht. Außer bei den Rebounds (24:32) und den Fouls (24:22) lagen die Ulmer in allen wichtigen Kategorien gleichauf oder hatten die Nase vorn. Sie trafen aus dem Zweipunktbereich mit gut 52 Prozent ordentlich und aus dem Dreierland mit 50 Prozent sogar sehr gut. Besonders bemerkenswert und Ausdruck des stark verbesserten Zusammenspiels sind die 27 Assists, von denen elf auf das persönliche Konto von Günther gehen. Das sind Werte, die durchaus Hoffnung machen für das schwere Heimspiel gegen Frankfurt an diesem Samstag, 12.Dezember, um 18.30 Uhr.