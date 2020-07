Weiße Rose zieht ins Museum Ulm ein

Die Zeichnung „Untitled (White Rose)“ des amerikanischen Künstlers Robert Longo, eine Hommage an die Widerstandsgruppe Weiße Rose um Sophie und Hans Scholl, die die Stadt Ulm vom Sammlerehepaar Siegfried und Jutta Weishaupt als Schenkung erhalten hat, ist jetzt im Museum Ulm zu besichtigen.

Mit der Fertigstellung der Neuen Mitte im Zentrum Ulms erhielt die Stadt nach vielen Jahren einen Platz, der Hans und Sophie Scholl gewidmet ist. Seitlich begrenzt ist er durch das Rathaus, den Bau von Stephan Braunfels für die Sparkasse Ulm, die Doppelgiebelfassade des Hauses der Museumsgesellschaft von Herbert Schaudt und die Kunsthalle Weishaupt von Wolfram Wöhr. Der Platz hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt städtischen Lebens in Ulm entwickelt. Der Hans-und-Sophie-Scholl Platz wurde 2006 eingeweiht. Und zur Eröffnung der Kunsthalle Weishaupt 2007 schenkte der amerikanische Künstler Robert Longo (*1953 Brooklyn, New York City, lebt und arbeitet dort) dem Ehepaar Siegfried und Jutta Weishaupt eine Zeichnung mit dem Motiv einer weißen Rose. Diese „White Rose“ reichte das Sammlerpaar im Februar 2020 in einer Schenkung an die Stadt Ulm weiter und ist von nun an im Museum Ulm zu besichtigen.

Bei der Präsentation im Museum Ulm bedankten sich nun laut Mitteilung die Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Soziales, Iris Mann, sowie Museumsdirektorin Stefanie Dathe „für die großzügige Schenkung“ bei Siegfried Weishaupt und seiner Tochter Kathrin Weishaupt-Theopold. Sie ist die Direktorin der benachbarten Kunsthalle Weishaupt.

Künstler Longo befasst sich intensiv mit politischen Themen, die oft mit Tragödien verknüpft sind. Der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime durch die Mitglieder der Weißen Rose gehört dazu. Mit der Rose bildet er das Symbol dieser Widerstandsgruppe ab, er zeigt nicht die agierenden Personen. Seine Zeichnung könne als „Mahnung“ verstanden werden, selbst im Zeichen der weißen Rose Widerstand zu leisten.