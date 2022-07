Weil es so trocken ist, wird in diesen Gemeinden in der Region das Trinkwasser knapp

In den Gemeinden Hüttisheim, Illerkirchberg, Schnürpflingen und Staig im Alb-Donau-Kreis wird das Trinkwasser für die Bevölkerung knapp. Dies teilte am Freitag das Landratsamt mit. Der Zweckverband „Wasserversorgung Steinberggruppe“, der die Gemeinden mit Trinkwasser versorgt, habe auf eine Mangellage hingewiesen. Einer der vier Brunnen des Verbands, aus denen das Trinkwasser gefördert wird, sei „trockengefallen“. Ein zweiter könnte in Kürze ebenfalls ausfallen.

Die Mangellage habe bislang keine Auswirkungen auf die Endverbraucherinnen und -verbraucher. Denn: Ein anderer Wasserversorger aus der Umgebung, die Illergruppe, übernehme teilweise die Versorgung der betroffenen Gemeinden mit Trinkwasser.

Notbrunnen oder Tankwagen

Das Landratsamt ist alarmiert. „Wir analysieren derzeit die Lage und prüfen Maßnahmen, um die Wasserversorgung wieder vollständig innerhalb der Steinberggruppe sicherzustellen“, sagt Helmut Reichelt, Leiter des Fachdienstes Umwelt- und Arbeitsschutz im Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Dafür werde beispielsweise von einem Ingenieurbüro geprüft, ob ein Notbrunnen gebohrt werden kann. Im äußersten Extremfall könnte die Wasserversorgung der betroffenen Gemeinden beispielsweise mit Tankwagen sichergestellt werden, die die Hochbehälter auffüllen.

Mit Blick auf das gesamte Kreisgebiet seien dem Landratsamt aktuell keine weiteren Versorgungsprobleme bekannt. Der Verband „Wasserversorgung Steinberggruppe“ ist einer von 26 öffentlichen Wasserversorgern im Alb-Donau-Kreis.

Grund für die trockenen Brunnen: „Sie sind beide oberflächennah“, so Helmut Reichelt vom Landratsamt. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit seien die Grundwasserstände gefallen. Er ergänzt: „Grundsätzlich verfügen wir in der Region über mächtige Grundwasservorkommen, diese liegen im Donauried, in Blaubeuren, im Iller- und im Donautal.“ In der Regel werde das Trinkwasser in der Region aus Brunnen gefördert, die Tiefen von mindestens 20 bis 30 Meter, auf der Albhochfläche teilweise bis zu 280 Meter Tiefe, aufweisen.

Im Garten nicht mehr gießen

Das Landratsamt bittet die Bevölkerung nun auch um Mithilfe: „In Anbetracht der derzeitigen Situation bitten wir die Bürgerinnen und Bürger besonders sparsam mit Trinkwasser umzugehen“, sagt Reichelt. Das bedeutet beispielsweise, in den betroffenen Gemeinden keine Schwimmbäder oder Pools zu befüllen, Sportplätze nicht zu beregnen und den Garten nicht zu bewässern.

Grundsätzlich sei Wasser ein wertvolles Gut: „Auch in unserer Region ist zu beobachten, dass der Grundwasserspiegel in den letzten, mit Ausnahme des Jahres 2021, sehr trockenen Jahren stark gesunken ist “, sagt Reichelt. Daher solle jede und jeder sparsam mit Trinkwasser umgehen. Die Steinberggruppe und das Landratsamt behalten sich vor, je nach Entwicklung der Lage gegebenenfalls bestimmte Wasserentnahmen zu untersagen.