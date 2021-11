Impf-Nachfrage deutlich gestiegen: In Ulm müssen Impfwillige sogar abgewiesen werden

Von Impfmüdigkeit ist im Raum Ulm keine große Spur. Das berichten zumindest die beiden mobilen Impfteams, die derzeit für das DRK Ulm im Einsatz sind und das an sechs Tagen pro Woche. Weil das Angebot so gut ankommt, soll es nun ausgeweitet werden.

Vereinzelt lange Warteschlangen

Im Einsatz sind die beiden Teams in den Landkreisen Alb-Donau, Göppingen, Heidenheim und im Stadtkreis Ulm. Bernd Kühlmuß, der Ärztliche Leiter: „Die Nachfrage ist so groß, dass sie mit zwei Teams pro Tag nicht mehr zu bedienen ist und vereinzelt lange Warteschlangen entstehen.“ Es müssten stellenweise sogar Impfwillige abgewiesen werden.

Täglich, so Kühlmuß, kämen neue Anfragen hinzu, unter anderem von Gemeinden, die gerne ihre Bürger mit einem Impfangebot vor Ort versorgen möchten. Eine Folge: Im noch jungen Monat November seien aktuell kaum noch Termine für solche „Pop-Up-Impfungen“ möglich, flexible Disponierung ebenfalls nicht.

Das DRK hat deshalb reagiert und beim Sozialministerium des Landes um eine „deutliche zahlenmäßige Aufstockung“ der Teams gebeten.

„Booster“-Impfungen werden nachgefragt

Geimpft werden Interessierte bei den Terminen der mobilen Teams mit allen verfügbaren Impfstoffen (Biontech, Moderna, Johnson&Johnson); nach wie vor müssen im Vorfeld keine Termine verabredet werden.

In Sachen „Booster“-Impfungen zeige sich, so Bernd Kühlmuß, dass immer mehr Personen, die mit Johnson&Johnson geimpft wurden, das Angebot einer solchen wahrnehmen. Die Drittimpfung werde im Allgemeinen vor Ort vor allem von Personen in Anspruch genommen, die bei ihrem Hausarzt keinen zeitnahen Termin bekommen hätten.

Vor allem in Einkaufszentren sind Impfungen der Renner

Außerdem zeichne sich dieser Trend deutlich ab: Einkaufszentren würden zur wichtigsten Anlaufstelle für Impfungen. Im Blautalcenter Ulm beispielsweise würden zur Zeit pro Termin knapp 200 Impfungen verabreicht. Freitags und samstags erhöhe sich diese Zahl auf bis zu 400 Impfungen. Hier seien auch viele Erstimpfungen zu verzeichnen.

Im Oktober wurden in Einkaufszentren durch die mobilen Teams insgesamt 4600 Impfungen verabreicht – eine beachtliche Zahl angesichts von insgesamt 5655 verabreichten Impfungen im vergangenen Monat durch die Ulmer Teams.