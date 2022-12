Weihnachtskonzert mit Maria Rosendorfsky, Christianne Belanger und Michael Vogelpohl

Maria Rosendorfsky, Christianne Belanger und Michael Vogelpohl geben am Donnerstag, 22. Dezember, unter dem Titel „Sind die Lichter angezündet“ ein Weihnachtskonzert in der Ulmer Pauluskirche. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. In ihrem stimmungsvollen Weihnachtskonzert nehmen Rosendorfsky (Sopran), Belanger (Mezzosopran) und Vogelpohl (Klavier) das Publikum mit auf eine Reise durch die beliebtesten Weihnachtslieder der Gegenwart. Hänsel und Gretel dürfen genauso mitjubeln wie Maria, die durch den Dornwald ging, heißt es in der Ankündigung. Mit dem Panis Angelicus kommen die Engel hinzu, und wenn dann auf dem Berge der Wind weht, hat der Stern von Bethlehem sein Ziel schon fast erreicht. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.