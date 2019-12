Weihnachtsglück im Lotto: Frau aus Alb-Donau-Kreis gewinnt 1,5 Millionen Euro

Bescherung in Millionenhöhe für eine Tipperin aus der Nähe von Ulm: Bei der Samstagsziehung erzielte die Glückliche einen Lotto-Sechser. Auch ohne passende Superzahl sprang damit ein siebenstelliger Gewinn heraus. Wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilt, sei dies schon der 17. Millionentreffer des Jahres in Baden-Württemberg.

Die Lotto-Spielerin aus einem Nachbarort von Ulm im Alb-Donau-Kreis verzeichnete demnach die Gewinnzahlen 4, 13, 14, 20, 27 und 35 der Samstagsziehung vom 21. Dezember.

Einem Tipper aus Hamburg gelang dies ebenfalls. Die Gewinnsumme wird geteilt: Die beiden dürfen sich über jeweils genau 1.463.173,70 Euro freuen, komplett steuerfrei ausgezahlt.

Einen noch größeren Gewinn verpasste die Baden-Württembergerin knapp. Als Superzahl war die 7 auf ihrer Spielquittung vermerkt, die 5 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf satte 21,4 Millionen Euro gestiegen.

So blieb der Lotto-Jackpot aber bundesweit unbesetzt und klettert bis zur nächsten Ziehung am 1. Weihnachtstag auf rund 23 Millionen Euro an.

Frau spielte mit Kundenkarte

Wer hinter der Glücklichen aus dem Alb-Donau-Kreis steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt. Die Frau gab ihren Spielschein mit Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle ab. Der Einsatz lag bei acht Euro.

Um die Auszahlung muss sie sich nicht sorgen. Die knapp 1,5 Millionen Euro soll laut Lotto ihr in den kommenden Tagen überwiesen werden.

Gleichzeitig bietet Lotto Baden-Württemberg ihr einen Besuch in der Stuttgarter Zentrale an. Dort sollen ihr unter anderem Verhaltenstipps für die erste Zeit nach dem wahrscheinlich völlig unerwarteten Geldsegen gegeben werden.

17. Millionengewinn des Jahres in Baden-Württemberg

Der Samstagscoup ist der 17. baden-württembergische Millionentreffer des Jahres. Mindestens sechs neue Millionäre kommen bis Jahresende im Südwesten noch hinzu.

Am 31. Dezember werden in Stuttgart die Gewinner der Lotterie Silvester-Millionen ermittelt, die es ausschließlich in Baden-Württemberg gibt und deren Lose erneut vorzeitig ausverkauft sind.