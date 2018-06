Weißenhorn: Sieg bei Baulkman-Debüt

Die Weißenhorner Youngstars haben in der ProB in Frankfurt mit 75:65 gewonnen. Sein Debüt bei den Fuggerstädtern feierte Devon Baulkman. Zu Beginn spielte der Amerikaner unauffällig, am Ende standen für ihn zwölf Punkte, neun Rebounds und drei Assists zu Buche. Weißenhorn hatte zur Halbzeit mit 38:32 geführt und nach dem dritten Viertel mit 56:50, aber erst nach einem Dreier von Nils Mittmann zum 73:65 war das Spiel kurz vor Schluss entschieden. Beste Weißenhorner Werfer waren Krämer (15), Baulkman (12), Rohwer (12), Pongo (12).