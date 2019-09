Wegen Trauerfeier: Tiergarten Ulm schließt am Dienstag früher

Der Tiergarten Ulm ist am Dienstag, 24. September, ab 12 Uhr geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt, ist der Grund eine Trauerfreier, zu der die Belegschaft des Tiergartens geht. Am besagten Dienstag hat der Tiergarten nur verkürzt geöffnet: von 10 bis 12 Uhr.

Am Mittwoch, so die Stadtverwaltung weiter, öffnet der Tiergarten wieder zur gewohnten Zeit. Geöffnet ist der Tiergarten Ulm sonst über das ganze Jahr.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Sommer: Von April bis September täglich von 10 bis 18 Uhr.

Winter: Von Oktober bis März täglich 10 bis 17 Uhr.

Einlass ist immer bis jeweils 30 Minuten vor Schließung.