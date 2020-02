Wegen Orkan „Sabine“: Spiel der Ulmer Basketballer abgesagt

Das Spiel der Ulmer Basketballer gegen die Telekom Baskets Bonn am Sonntagabend ist abgesagt. Das teilte Thomas Stoll, Sportdirektor bei Ratiopharm Ulm, über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

WICHTIG: Spielabsage in Bonn. Also alle Ulm-Fans umdrehen und schnell nach Hause.— Thomas Stoll (@ts06122016) February 9, 2020

„Also alle Ulm-Fans umdrehen und schnell nach Hause“, schrieb er dort am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr. Grund für die Absage sei der Orkan „Sabine“, der im Laufe des Sonntags in Deutschland und in der Nacht zum Montag auch in der Region Ulm erwartet wird.

Leider müssen wir euch mitteilen, dass das für heute Abend 18 Uhr angesetzte @easyCreditBBL Spiel gegen @ratiopharmulm aufgrund der amtlichen Sturmwarnung und auf Rat und in Absprache mit Feuerwehr, Polizei und Liga abgesagt wurde. pic.twitter.com/wHhO3BZ1Lj— Telekom Baskets Bonn (@TelekomBaskets) February 9, 2020

Die Ulmer Basketballer sind bereits am Samstag in Bonn eingetroffen und dürften sich nun aber schon wieder mit dem Bus auf dem Weg nach Ulm befinden.

Wir bitten, dadurch entstandene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen Telekom Baskets Bonn via Twitter

Nach Angaben der Bonner Basketballer sei die Entscheidung auf Rat und in Absprache mit Feuerwehr, Polizei und Liga abgesagt. Bereits gekaufte Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit.

Wann das Spiel nachgeholt wird, könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. „Wir bitten, dadurch entstandene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, so der Verein auf Twitter.

Auch Fußballspiel in Mönchengladbach abgesagt

Auch das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntagnachmittag ist wegen des Sturmtiefs bereits abgesagt worden. Das teilten beide Clubs am Morgen auf ihren Webseiten mit. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne.

Abgesagt wurden am Sonntag unter anderem auch der Skisprung-Weltcup im hessischen Willingen, die Nachholpartie der Frauen-Bundesliga zwischen Duisburg und Köln, alle Fußball-Partien auf Verbands- und Kreisebene am Niederrhein.

Aktuelle Unwetter-Gefahren