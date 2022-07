Wegen des Klimawandels: Gesundheitsamt fordert Bürger auf, ihm Zecken und Insekten zu schicken

Haben Sie schon mal von der „Hyaloma marginatum“ gehört? Oder von der „Hyaloma rufipes“? Wer hier verneint, muss nicht erröten. Denn noch bis vor Kurzem existierten diese Tierchen – es handelt sich um Zecken-Arten – im Alb-Donau-Kreis und in Ulm gar nicht. Dem Klimawandel sei dank, krabbeln diese Geschöpfe nun aber womöglich auch durch das hiesige Unterholz – zur Besorgnis des Alb-Donau-Gesundheitsamts und seiner Leiterin Dr. Ulrike Boop-Haas.

Problem: die Übertragung von Krankheiten

Es gibt sogar noch weitere Sorgenkinder, denen es wegen des sich verändernden Klimas hierzulande immer besser gefällt, so Ulrike Boop-Haas in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags. Sie sprach von der Tigermücke, eine ursprünglich in den süd- und südostasiatischen Tropen und Subtropen beheimatete Stechmückenart. Das Problem: Sie gilt als Überträgerin von Krankheitserregern wie beispielsweise dem Zika-Virus, dem Chikungunya-Virus und dem Dengue-Virus.

Deshalb richtete Boop-Haas in der Sitzung einen Appell an die Bürger im Alb-Donau-Kreis und in Ulm: „Wir sind dankbar für Insekten, die eingeschickt werden.“

Damit kein Missverständnis und im Postfach von Ulrike Boop-Haas kein Stau an Briefen mit wenig appetitlichem Inhalt entsteht: Gemeint gewesen sein dürften Fotos, die sich per Smartphone leicht von auffälligen Insekten oder Spinnentieren wie Zecken machen lassen. Entwarnung konnte Ulrika Boop-Haas bezüglich Malariamücken geben. Diese seien in der Region „noch nicht aufgetaucht“; hier gebe es ein „strenges Monitoring“, also: eine starke Überwachung.

„Blaue“ Gefahr im Badesee

Immer mal wieder in Gewässern gesichtet würden hingegen Blaualgen – ein Problem vor allem zur Badesaison im Sommer. Dabei handelt es sich um Bakterien, die dem Menschen in hoher Konzentration schaden können, Folgen können sein: Durchfall, Erbrechen oder Hautausschläge und im schlimmsten Fall Atemnot. Auch hier gelte: Wer sie zu Gesicht bekommt, soll sich beim Gesundheitsamt melden.

Was die Blaualgen, die auch grünlich schimmern können, mit dem Klimawandel zu tun haben? Laut BUND vermehren sie sich gut bei langanhaltend hohen Temperaturen, viel Sonnenschein und geringer Windbewegung.

Der Klimawandel schaffe auch die Voraussetzung, damit die eingangs erwähnten neuen Zeckenarten in der Region überhaupt überleben können, eigentlich sind sie Afrika oder dem Mittelmeerraum heimisch. Eingeschleppt würden sie von Zugvögeln (als Larve oder Nymphe). Aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen könnten sie sich nun aber auch in der Region zum erwachsenen Tier entwickeln.