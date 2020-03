Wegen Coronavirus: „Lebendiger Kreuzweg“ am Karfreitag abgesagt

Die italienische Kirchengemeinde Ulm/Neu-Ulm hat den für Karfreitag, 10. April, durch Ulm und Neu-Ulm geplanten „Lebendigen Kreuzweg“ abgesagt - „aufgrund der Vorsorge für das Coronavirus“, heißt es aktuell auf der Internetseite der Mission. „Wir bedanken uns bei all denen, die hätten teilnehmen wollen“, so der Vorstand.

Seit 2004 findet der Kreuzweg mit knapp 80 Laien-Darsteller der italienischen Kirchengemeinde in Ulm und Neu-Ulm statt. Die Vorbereitungen für das traditionelle Spektakel laufen meist schon ein halbes Jahr vorher. Im vergangenen Jahr verfolgten gut 5000 Besucher das Schauspiel.

Nach der Kreuzigung geht Jesus-Darsteller Salvatore Tarantello mit den Römern zum Essen, erzählt er. Der lebendige Kreuzwegs der italienischen katholischen Gemeinde hat mehr als 5000 Besucher auf die Straßen in Ulm und Neu-Ulm gelockt.

Insgesamt sind fast 200 Leute an dem „Lebendigen Kreuzweg“ beteiligt. Die einen sammeln Spenden, andere wiederum sorgen als Ordner für einen reibungslosen Ablauf. Sie alle sind ehrenamtlich tätigt.

Der Kreuzweg beginnt normalerweise mit dem Abendmahl auf dem Podest vor dem Neu-Ulmer Rathaus. Nach der Gefangennahme geht es für Jesus dann in Fesseln über die Donau nach Ulm. Auf dem Marktplatz trifft er auf Hohepriester Kaiphas. Pontius Pilatus verurteilt ihn am Weinhof, ehe vor dem Westportal des Ulmer Münsters die Kreuzigung erfolgt.

Jedes Jahr an Karfreitag erinnern sich Christen an die Kreuzigung und den Tod Jesus Christus. Auch in diesem Jahr wurden am Karfreitag mehrere Stationen des Leidenswegs von Jesus nachgestellt. Der lebendige Kreuzweg, veranstaltet von der italienischen Gemeinde Ulm und Neu-Ulm, hat bei der 15 Auflage rund 4000 Menschen auf die Straßen zur Prozession gezogen. Auch wir waren mit der Kamera dabei.