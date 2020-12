Wegen Corona: Warum der Motor der Integration stockt

Geflüchtete Menschen haben es ungleich schwerer auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, als Menschen, die schon immer in Deutschland gelebt haben. Die Coronakrise hat die Situation für beide Gruppen verschärft – für Deutsche wie Geflüchtete. Jobs gingen verloren. Dagegen kämpft die Caritas Ulm/Alb-Donau für Geflüchtete mit ihrem „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“ an.

Gespannt wurde das „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“ in Ulm und im Alb-Donau-Kreis vor vier Jahren gegründet. Das Projekt ist sozusagen der „Motor der Integration“. Ziel: Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, so schnell wie möglich in Arbeit oder Ausbildung bringen. Sie sollen für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen können. Das tut den Menschen gut, aber auch dem Staat.

Bisher erfolgreiche Quote der Organisation

Bislang lief das Vorhaben recht erfolgreich. 510 Menschen haben die fünf Mitarbeiter der Caritas seither beraten und betreut, 233 aus dem Alb-Donau-Kreis, 277 aus Ulm. 251 von ihnen konnten zwischenzeitlich sogar eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle oder eine betriebliche und/oder schulische Ausbildung aufnehmen. Zudem konnten 232 Menschen an verschiedenen Qualifizierungskursen teilnehmen, die vom „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“ vermittelt oder selbst abgehalten wurden. Doch nun ist der Motor etwas ins Stocken geraten, wegen Corona.

Viele kommen jetzt wieder, um die Beratung erneut in Anspruch zu nehmen. Katharina Kleiner von der Caritas

Nicht nur, dass die Beratungen der Menschen wegen der Pandemie eingeschränkt wurden. Laut Katharina Kleiner von der Caritas in Ulm haben einige Menschen auch ihre Arbeitsplätze verloren. „Diese kommen nun wieder, um die Beratung erneut in Anspruch zu nehmen“, sagt sie.

So hilft das Netzwerk den Menschen

Wie das „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“ funktioniert? Es klingt auf jeden Fall einfacher, als es tatsächlich ist. Geflüchtete Menschen werden unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Aufenthaltsstatus beraten und begleitet. Bis sie, im besten Fall, einen Arbeitgeber gefunden haben. Dies sei allerdings manchmal ein recht langwieriger Prozess, betont Katharina Kleiner, in den viele weitere Stellen eingebunden sind. Enge Zusammenarbeit bestehe mit den Kammern (IHK und HWK), Kommunen, Bildungsanbietern, Sprachkursträgern, Beratungsstellen und nicht zuletzt natürlich den Firmen in der Region.

Nicht selten fangen die Berater der Caritas bei Null an, erfassen den früheren Beruf des Geflüchteten und den Stand der Deutschkenntnisse. Dann helfen sie bei der Bewerbung, bei der Stellenrecherche, den Bewerbungsunterlagen, sie gehen zur Hand, wenn sich Tücken bei der Online-Bewerbung auftun. Manche Geflüchtete werden sogar zu Vorstellungsgesprächen begleitet.

Aus diesen Ländern kommen die Geflüchteten

Die meisten der Geflüchteten, die das kostenlose Angebot in Anspruch nehmen, kommen aus dem Bürgerkriegsland Syrien, rund 40 Prozent. Ein knappes Drittel stammt aus dem Iran, Irak, Afghanistan oder Pakistan. Die restlichen Menschen kommen aus Afrika. Das „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“ hilft vor allem jungen Menschen, am stärksten sind die 25- bis 35-Jährigen vertreten, gefolgt von der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen.

Auch wenn mit der Impfung Licht am Ende des Corona-Tunnels zu sehen ist: Noch immer heißt es improvisieren bei der Caritas und ihrem Arbeits-Vermittlungs-Netzwerk. Immerhin: Persönliche Beratungen sind unter Hygieneauflagen wieder möglich, jedoch ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung.

Digitaler Zugang ist wichtig

Schwer haben es Geflüchtete, die keinen Zugang zu einem digitalen Gerät haben. Sie werden abgehängt, können die Angebote nicht wahrnehmen, die wegen der Pandemie digital ablaufen. Hier fallen Spenden auf fruchtbaren Boden. Sie könnten eingesetzt werden, um Endgeräte zu beschaffen, damit die Teilnahme an Online-Qualifizierungskursen möglich ist. Geld fehlt, coronabedingt, auch an anderer Stelle. So sind beispielsweise die Mieten für Räume gestiegen, weil wegen der Pandemie die Nachfrage nach Platz immer größer geworden ist.

Die Investitionen allerdings lohnen sich. Seit es das Angebot der Caritas gibt, konnte die Hälfte der beratenen Geflüchteten in einen sozialversicherungspflichtigen Job, in eine Ausbildung oder in ein schulisches Angebot vermittelt werden. Die Geldgeber honorieren es. Das „Netzwerk Bleiben mit Arbeit“ wurde bereits fürs kommende Jahr genehmigt. Gefördert wird das Projekt durch den Europäischen Sozialfond (ESF) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Neuer Kurs ist bereits gestartet

Und trotz Corona gibt es weitere positive Nachrichten: Nach wie vor gefragt sind Arbeiter im Bereich Lager-Logistik. Für diesen startete unlängst ein neuer Kurs. Die Teilnehmer der Kurse und Beratungen in der breiten Palette der Arbeitswelt unter; dort, wo sie gebraucht werden: in der Gastronomie, in der Pflege und in der Produktion. Es sind aber nicht nur Helferstellen. Einige Geflüchtete treten ihre neue Arbeitsstelle in Deutschland auch als Facharbeiter bei einer Firma an.