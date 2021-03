Wegen Corona: Tiergarten muss nach Einweihung neuen Bereich schon wieder schließen

Nervöse Vorfreude herrschte im Tiergarten der Stadt Ulm kürzlich, überall wuselten Mitarbeiter herum und brachten die letzten Ecken auf Hochglanz, denn der Tiergarten sollte nach langer Pause wieder öffnen. Die Entsorgungs-Betriebe (EBU) fegten noch einmal durch und das Team des städtischen Baubetriebshofes erledigte letzte Handgriffe, denn um 11.30 Uhr war es soweit: Baubürgermeister Tim von Winning eröffnete offiziell den neuen Betriebshof und den angrenzenden Besucherbereich.

Nach zweijähriger Neu- und Umbauzeit ist dieser Meilenstein für Ulms kleinen Zoo nun bewältigt und die Freude war groß. Einzig die Pandemie-Einschränkungen trübten die Stimmung.

Der Tiergarten Ulm plant am 24. März wieder zu öffnen.

„Wir hätten so gerne ein tolles Einweihungsfest veranstaltet, mussten uns aber aus bekannten Gründen auf eine sehr kleine Eröffnungsfeier begrenzen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit“, erläutert Stefanie Kießling, Leiterin der Einrichtung. Im Anschluss an die kurzen Feierlichkeiten wurden die ersten Tiergartenfans seit November 2020 eingelassen, streng reglementiert nach Maximalzahl und vorheriger Einlass-Buchung.

Dazu sagt Kießling: „Es ist uns bewusst, wie viel wir unseren Besucherinnen und Besuchern gerade abverlangen, um unsere Schützlinge sehen zu können und wir sind begeistert, wie hoch dennoch die Akzeptanz ist.“ Die ersten buchbaren Tage waren dann auch schnell komplett belegt, das erlaubte Gäste-Kontingent war nahezu immer ausgebucht.

Seit Monaten hat es im Tierpark Ulm keine Besucher mehr gegeben.

Die Freude der Belegschaft über die gelungene Wiedereröffnung und die Begeisterung der Besucher für all die Neuerungen erhalten nun allerdings erneut einen Dämpfer: Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzwerte des Stadtkreises Ulm muss auch der Tiergarten seine Pforten zum 30. März wieder schließen.

„Das ist wirklich traurig für uns, aber unser aller Gesundheit geht natürlich vor und unsere tollen Neuerungen bleiben den Besuchern ja dauerhaft erhalten und können zu einem späteren Zeitpunkt erkundet werden“, sagt Katrin Dietrich, Projektleiterin des neuen Besucherbereiches von der Abteilung Grünflächen, zu der der Tiergarten gehört. Das Team Tiergarten hofft auf Verständnis in dieser unverschuldet schwierigen Zeit des Hin und Her und freut sich auf ein Wiedersehen, so bald wie möglich.