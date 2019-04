Wegen Brandstiftung müssen mehrere Häuser evakuiert werden

Die Feuerwehr musste am Sontagmorgen, gegen 04.00 Uhr, in die Wagnerstraße ausrücken. Ein bislang unbekannter Täter hatte in einem offenen Gebäudedurchgang der Gebäude 108, 110 und 112 drei geparkte Roller in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer griff auf die Fassaden der angrenzenden Häuser über. Deshalb mussten die drei Wohngebäude evakuiert werden. Ein Anwohner zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Zwei Wohnungen sind laut Polizei nur noch teilweise bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Im Rahmen Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten gegen 05.20 Uhr den Brand einer Mülltonne am Durchgang des Gebäudes 44 fest, welcher schnell abgelöscht werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Wagnerstraße in beiden Richtungen gesperrt werden.