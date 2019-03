Wegen Bauarbeiten: Züge auf Strecke Stuttgart-Ulm fallen aus

Bahn-Reisende und Pendler aufgepasst: Wegen Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm kommt es Ende März zu erheblichen Einschränkungen im Zugverkehr. Bestimmte Linien fallen komplett aus, andere werden umgeleitet oder werden durch Busse ersetzt.

Demnach arbeitet die Deutsche Bahn zwischen Eislingen (Fils) und Ulm-Örlingen umfangreich an Gleisen, Weichen, der Oberleitung sowie an einer Brücke. Auch am Ulmer Hauptbahnhof finden währenddessen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bahnprojekt Stuttgart-Ulm statt.

Diese Strecken sind von Samstag bis Dienstag, 23. bis 26. März, betroffen:

Fernverkehr

ICE-Linie 11 (Berlin-München) endet und beginnt in Stuttgart und entfällt bis auf einzelne Ausnahmen zwischen Stuttgart und München.

endet und beginnt in Stuttgart und entfällt bis auf einzelne Ausnahmen zwischen Stuttgart und München. ICE-Linie 42 (Dortmund-München) wird zwischen Stuttgart und München über Aalen-Donauwörth umgeleitet.

wird zwischen Stuttgart und München über Aalen-Donauwörth umgeleitet. IC-Linie 60 (Karlsruhe-München) entfällt zwischen Stuttgart und München.

entfällt zwischen Stuttgart und München. IC-Linie 62 (Frankfurt (M)-Salzburg/ÖBB) entfällt zwischen Frankfurt (Main) und München. Zwischen Frankfurt (Main) und Stuttgart verkehren Ersatzzüge.

entfällt zwischen Frankfurt (Main) und München. Zwischen Frankfurt (Main) und Stuttgart verkehren Ersatzzüge. TGV-Linie 83 (Paris-München) entfällt zwischen Stuttgart und München.

Weitere Einzelzüge werden laut Bahn umgeleitet beziehungsweise entfallen auf Teilstrecken.

Regionalverkehr – 23. März (0 Uhr) bis 26. März (4 Uhr)

Die Züge der IRE-Linie (Stuttgart-Ulm-Lindau) fallen im Abschnitt Geislingen (Steige)-Ulm aus. In Geislingen (Steige) besteht Anschluss an die RB-Züge in/aus Richtung Beimerstetten.

fallen im Abschnitt Geislingen (Steige)-Ulm aus. In Geislingen (Steige) besteht Anschluss an die RB-Züge in/aus Richtung Beimerstetten. Alle Züge der RB-Linien (Stuttgart-Ulm und Geislingen-Ulm) fallen zwischen Beimerstetten und Ulm aus. Zwischen Beimerstetten und Ulm wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

fallen zwischen Beimerstetten und Ulm aus. Zwischen Beimerstetten und Ulm wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. An allen drei Tagen fallen zusätzlich ab zirka 19 Uhr noch einige RB-Züge zwischen Eislingen (Fils) und Geislingen (Steige) aus. Auch hier fahren SEV-Busse.

Die Bahn weißt darauf hin, dass Busse nicht immer am Bahnhof halten. Zudem sei eine Fahrradmitnahme in den Ersatzbussen nicht möglich.