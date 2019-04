Wegen Bauarbeiten im Ulmer Donautal: B311 voll gesperrt

Pendler ins Ulmer Donautal müssen sich bald vermutlich auf mehr Zeit und Umwege einstellen: Die B311 wird ab Freitag, 26. April, im Bereich der Benzstraße im Ulmer Donautal voll gesperrt. Grund sind Arbeiten der Deutschen Bahn für die Elektrifizierung der Südbahn.

Nachdem im März die neue Brücke im Ulmer Donautal eingehoben wurde, werde in diesem Umfeld nun die B311 auf das neue Straßenniveau angehoben. Das betrage an der höchsten Stelle – im Kreuzungsbereich – etwa 50 Zentimeter.

Diese Arbeiten erfordern laut Bahn eine Totalsperrung der B311 von Freitag, 26. April, 20 Uhr, bis Montag, 6. Mai, 5 Uhr. Eine örtliche Umleitung sei eingerichtet.

Mit der Elektrifizierung der Südbahn realisiere die Deutsche Bahn in den nächsten Jahren schrittweise die lang erwartete Verbesserung der Anbindung des Bodenseeraumes und Oberschwabens an das nationale und internationale Schienenstreckennetz. Im Jahr 2019 liege der Schwerpunkt der Bauarbeiten in den Abschnitten Ulm-Aulendorf und Friedrichshafen-Lindau. .

