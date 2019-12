Wechsel in Ulmer SZ-Redaktion: Das ist der neue Stadt-Reporter

Neues Jahr, neues Gesicht: Johannes Rauneker löst als Reporter der „Schwäbischen Zeitung“ in Ulm Ludger Möllers ab.

Vier Jahre berichtete Möllers aus der und über die Donaustadt. Der „Schwäbischen Zeitung“ bleibt er erhalten als Reporter für die weitere Region sowie als Schreiber für die Zentralredaktion in Ravensburg, die für unsere überregionale Berichterstattung zuständig ist.

Johannes Rauneker kennt die Region Ulm/Alb-Donau von seiner vorherigen Tätigkeit bei der SZ in Ehingen sowie zuletzt als Leiter der Lokalredaktion Alb-Donau mit Sitz in Laichingen, wo er acht Jahre verbrachte. Neben Ulm kümmert er sich künftig auch um die Berichterstattung für den Alb-Donau-Kreis.

Sie erreichen ihn in der Münchner Straße 15 in Ulm, telefonisch unter 0731 / 40019-221 oder per Mail an j.rauneker@schwaebische.de