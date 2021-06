Wechsel in der Geschäftsführung: Edgar Inhofer verlässt Möbelhaus

Nach mehr als 31 Jahren und mit „großen Verdiensten“ um Möbel Inhofer verlässt Edgar Inhofer das Unternehmen zum 31. Juli. Wie das Möbelhaus mitteilt, geschehe dies „in gegenseitigem Einvernehmen“. Edgar Inhofer wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden am Montag bei einer Betriebsversammlung informiert.

Peter Schorr neuer Geschäftsführer

Edgar Inhofer arbeitet seit 1989 bei Möbel Inhofer. Dem Unternehmen stand er von 1997 bis 2016 als Geschäftsführer, neben seinem Onkel August Inhofer, vor. Seine Aufgabenbereiche sollen zukünftig von „langjährigen, leitenden Mitarbeitern“ im Unternehmen übernommen werden. Zudem wurde der Schwiegersohn von August Inhofer, Peter Schorr, bereits zum 1. Mai 2021 als Geschäftsführer bestellt.

Unternehmensgründer und Alleininhaber August Inhofer dankte seinem Neffen „für seine großen Verdienste für das Unternehmen und die langjährige, immer absolut engagierte Arbeit“.

„Kerngesund“ trotz Pandemie

Die Inhofer-Gruppe mit dem Einrichtungshaus Möbel Inhofer, dem Design-Haus interni by inhofer, der Küchenwelt Innovation Küche und Bad in Günzburg sowie den Bereichen Wohnbau, Immobilien und Hausverwaltung sei „kerngesund und trotz Pandemie auf einem guten und erfolgreichen Weg“, betonte August Inhofer und ergänzte: „Möbel Inhofer ist ein Familienunternehmen und wird auch weiterhin in der Hand der Familie bleiben“. Seine Nachfolge sei geregelt. Auch hier werde eine familieninterne Lösung zum Tragen kommen.