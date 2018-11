Wasserstand der Donau ist so niedrig wie nie

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) betreiben insgesamt sieben Wasserkraftwerke in der Region: in Öpfingen, Ersingen, Donaustetten, Wiblingen und Böfinger Halde in Ulm; dazu kommen die Wasserkraftwerke am Illerkanal, nämlich Neu-Ulm-Ludwigsfeld und Neu-Ulm beim Donaubad. Die Abflusswerte variieren dabei: Am Wasserkraftwerk Öpfingen kommen derzeit nur elf Kubikmeter Wasser in der Sekunde an; dadurch erreicht das Kraftwerk nur etwa 15 Prozent seiner Leistung. Ähnlich ist die Lage am größten SWU-Wasserkraftwerk in Ulm (Böfinger Halde). Dort fließen derzeit rund 32 Kubikmeter Wasser in der Sekunde, dadurch läuft das Kraftwerk laut SWU-Angaben bei rund 20 Prozent seiner Leistung. An der Donau in Höhe von Ulm und Neu-Ulm, unterhalb der Illermündung, ist bei einem Abflusswert von 22 Kubikmeter pro Sekunde oder weniger die Rede von einem „Niedrigwasserabfluss“. In Höhe von Ehingen-Berg gelten rund fünf Kubikmeter pro Sekunde als Niedrigwasser.