Wasserschaden: Volksbank-Filiale vorübergehend geschlossen

Wegen eines Wasserschadens blieb eine Filiale der Volksbank Ulm-Biberach in Neu-Ulm am Mittwochmorgen vorerst geschlossen. Das vermeldete das Bankinstitut am Mittwochvormittag über den Kurznachrichttendienst Twitter.

Achtung: Unsere Geschäftsstelle in #neuulm am Rathaus ist aufgrund eines Wasserschadens aktuell leider nicht zugänglich. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben.— Volksbank Ulm-BC (@Volksbank_UlmBC) July 17, 2019

Betroffen war demnach die Geschäftsstelle am Neu-Ulmer Rathaus: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben“, heißt es.

Wie eine Sprecherin der Volksbank auf Nachfrage mitteilt, konnte die Filiale gegen kurz nach 10 Uhr wieder öffnen, sodass Kunden wieder an den Schalter, zum Geldautomaten und Kontoauszugsautomaten können. Das Ausmaß des Schadens müsse nun ermittelt werden.

