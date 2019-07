Wasserleiche am Iller-Kraftwerk in Neu-Ulm entdeckt

Eine Wasserleiche ist am Iller-Kraftwerk in Neu-Ulm entdeckt worden. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm am Freitagabend auf ihrer Facebook-Seite sowie über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ein Polizeisprecher will das am Abend auf Nachfrage nicht kommentieren.

Ein Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“ ist vor Ort. Nach ersten Informationen soll es sich bei der Leiche um eine Frau handeln. Aufgefunden wurden sie gegen 19.15 Uhr. Der Kriminaldauerdienst der Polizei war bis zirka 22 Uhr im Einsatz. Die Hintergründe sind noch unklar.

Aus aktuellem traurigen Anlass sagen wir hiermit den morgigen Tag der offenen Tür am Wasserkraftwerk Neu-Ulm (Am Illerkanal 31) ab.Auf dem Gelände wurde eine Wasserleiche entdeckt.Wir bitten aus Pietätsgründen um Ihr Verständnis und trauern mit den uns unbekannten Angehörigen.— SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (@SWUStadtwerke) July 26, 2019

Auslöser für die Mitteilung der SWU ist ein anstehender „Tag der offenen Tür“ an diesem Samstag, beginnend ab 10.30 Uhr, am Kraftwerk Neu-Ulm.

Dieser müsse „aus aktuellem traurigen Anlass“ abgesagt werden, teilten die SWU mit: „Auf dem Gelände des Kraftwerks wurde eine Wasserleiche entdeckt.“

Der geplante „Tag der offenen Tür“ am Iller-Kraftwerk wurde kurzfristig abgesagt. (Foto: Thomas Heckmann)

SWU-Geschäftsführer Klaus Eder und SWU-Marketingchef Marc Fuchs entschieden, aus Gründen der Anteilnahme die Veranstaltung kurzfristig abzusagen. Entsprechende Plakate wurden vor Ort aufgehängt.

Weitere Informationen folgen - vermutlich aber erst am Samstag.