Was tun, wenn der Strom ausfällt? Experte gibt Tipps

Plötzlich ist es dunkel, Ampeln fallen aus, die Türen der Supermärkte öffnen sich nicht, Bankautomaten spucken kein Bargeld aus und sämtliche Telefone sind tot. Ein Blackout – die Stromversorgung ist vollständig zusammengebrochen. Bereits nach wenigen Stunden herrscht Chaos, nach zwei Tagen macht sich Durst und Hunger bemerkbar. Geschehen ist dies vor knapp wenigen Wochen in Venezuela – mit massiven Folgen. Auch in Berlin fällt regelmäßig flächendeckend der Strom aus. Ein Horrorszenario, das hier völlig unwahrscheinlich ist? Nein, sagen Experten, so abwegig ist das Ganze auch in der Region nicht.

„Es wäre ein drastisches Ereignis und man sollte keine unnötigen Ängste schüren,“ sagt Wolfgang Höppler, Leiter des Katastrophenschutzes für den Landkreis Neu-Ulm, auf Nachfrage. Deutschland habe eines der sichersten Stromversorgungssysteme der Welt, die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Stromausfall ist laut Bundesregierung sehr gering. „Regionale Stromausfälle können jedoch durchaus vorkommen“, betont Höppler.

Man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, was passiert, wenn der Strom mehrere Tage ausfällt. Wolfgang Höppler, Leiter des Katastrophenschutzes

Es sei deshalb wichtig, dass die Bürger wieder für derartige Fälle sensibilisiert werden: „Man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, was passiert, wenn der Strom mehrere Tage ausfällt“, sagt Höppler, denn im Ernstfall könnten sich die Rettungskräfte nicht um jeden kümmern. Die große Mehrheit der Bevölkerung sei bei einem Blackout auf sich allein gestellt und müsse deshalb vorsorgen.

Als konkrete Tipps nennt er Trinkwasser- und Lebensmittelvorräte für mindestens zwei Wochen anzulegen. Wer dringend Medikamente benötigt, sollte sich ebenfalls einen Vorrat halten. Gerade im Winter sei zudem die Kälte nicht zu unterschätzen: „Im Falle eines Blackouts fällt auch die Heizung aus – ein Holzofen wäre dann zum Beispiel eine Alternative.“ Zu einer guten Notfallvorbereitung gehören auch Kerzen, Taschenlampen und ein batteriebetriebenes Radio.

Folgen sind teils dramatisch

Das Stromnetz reagiert Höppler zufolge sensibel auf Schwankungen. Unvorhergesehene Ereignisse könnten deshalb durchaus zu einem flächendeckenden Zusammenbruch des Netzes führen – die Folgen seien teils dramatisch, sagt Höppler. Das Mobilfunknetz wäre nach kurzer Zeit tot und Tankstellen, Supermärkte, Ampeln, Banken würden ohne Strom nicht funktionieren.

Die wichtigsten Einrichtungen wie Kranken- und Feuerwehrhäuser verfügen zwar über Notstromaggregate, diese sorgen jedoch nur für die allernötigste Stromversorgung, sagt der Leiter des Katastrophenschutzes. Der Landkreis sei zwar bestens auf einen Ernstfall vorbereitet, es gebe konkrete Pläne für die Verpflegung und Unterbringung der Menschen und Feuerwehr und Polizei werde alles dafür tun, das Notwendigste aufrechtzuerhalten, sagt Höppler.

Das Problem bei so einem Blackout ist, dass buchstäblich jeder Teil des öffentlichen Lebens betroffen ist. Bernhard Schmidt, Kreisbrandrat

Das betont auch Kreisbrandrat Bernhard Schmidt: „Auch wir können nur das Schlimmste verhindern. Das Problem bei so einem Blackout ist, dass buchstäblich jeder Teil des öffentlichen Lebens betroffen ist.“ Die Feuerwehrhäuser würden zwar schnell zu Anlaufstellen für Notfälle umfunktioniert, die vorhandenen Notstromaggregate bräuchten die Rettungskräfte jedoch für den Eigenbetrieb. Im Ernstfall müssen die Einsatzkräfte Schwerpunkte setzen, berichtet Schmidt: „Wir können nur punktuell, an besonderen Brennpunkten, helfen.“

Selbst wenn die Ursache für den Blackout beseitigt ist, könne es dennoch Tage dauern, bis sich das Stromnetz wieder stabilisiert hat, erklärt der Kreisbrandrat. Auch er rät den Bürgern deshalb, vorzusorgen und im Falle eines längerfristigen Stromausfalls in den eigenen vier Wänden zu bleiben: „Umso wichtiger ist es, genügend Wasser, Lebensmittel und Medikamente zuhause zu haben.“