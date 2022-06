Was jetzt und in der Zukunft helfen und heilen kann

Seit 40 Jahren steht die Universitätsmedizin Ulm für hochspezialisierte Gesundheitsversorgung, wegweisende Forschung und exzellente Lehre. Dieses Jubiläum feiert das Universitätsklinikum Ulm (UKU) mit einem ganztägigen Symposium im Stadthaus Ulm am Samstag, 25. Juni 2022, von 10:00 bis circa 17:15 Uhr. Expert*innen des UKU stellen an diesem Tag aktuelle Erkenntnisse ausgewählter Forschungs- und Behandlungsschwerpunkte der Ulmer Universitätsmedizin vor. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Mit unserem Jubiläumssymposium möchten wir das Universitätsklinikum vom Oberen Eselsberg in die Ulmer Innenstadt bringen. Unsere renommierten Expertinnen und Experten werden spannende Einblicke in die Bereiche Traumaforschung, Krebsmedizin, Gynäkologie, Pädiatrie sowie Neuromedizin geben. Außerdem freuen wir uns ganz besonders, dass wir mit Prof. Dr. Elisabeth Steinhagen-Thiessen eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Geriatrie gewinnen konnten, die in ihrem Festvortrag die künftigen Herausforderungen der Gesundheitsversorgung in Deutschland beleuchten wird. Wir laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Region ganz herzlich ein und hoffen auf eine rege Teilnahme “, sagt Professor Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKU.