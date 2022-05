Was geschieht mit nach einer Trennung?

Zum hybriden Vortrag „Ehescheidung und Trennung – Was geschieht mit Vermögen und Immobilie?“ lädt der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) am Donnerstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in die VH Ulm, Kornhausplatz 5, 89073 Ulm sowie online ein. Es referiert Walter Bernhauer, Fachanwalt für Familienrecht in Ulm. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an ulm@isuv.de. Die Zugangsinformationen werden kurz vor der Veranstaltung per Email verschickt. Beim Präsenzvortrag besteht eine FFP2-Maskenpflicht.