Schwörmontag in Ulm: Was wird da heute eigentlich geschworen?

Nach zwei Jahren, in denen aufgrund der Pandemie-Situation fast nichts ging, ist die Vorfreude auf den Ulmer Feiertag umso größer. Und der Blick in den Himmel ist vielversprechend, das Wetter soll bombastisch werden. Perfekt für die Teilnehmer des Nabada ab 16 Uhr und das anschließende Feiern in der Stadt.

++ Warum schwört man in Ulm eigentlich? ++

Was hat es mit dem Schwörmontag eigentlich auf sich? Eingefleischte Ulmer wissen das natürlich, doch was ist mit den auswärtigen Gästen? Die Stadt Ulm klärt über die Tradition, die hinter dem Feiertag steckt, in einem Video auf.

Ab 11 Uhr findet die Schwörrede statt. Sie kann hier live verfolgt werden. Statt vor 650 Gästen wie vor einem Jahr soll Oberbürgermeister Gunter Czisch seinen Eid auf die Stadtverfassung heute vor mehr als 1100 Gästen ablegen. Seit mehr als sechs Jahrhunderten leisten Stadtoberhäupter am Schwörmontag den Eid auf die Ulmer Verfassung. Danach wird auf verschiedenen Partys in der Stadt kräftig gefeiert.

++ Was hat es mit dem Nabada auf sich? ++

Wie könnte es auch anders sein - hinter dem Nabada verbirgt sich ein Spaß, den sich wohl schon zu Reichsstadtzeiten die Bürger machten. Damals fand alle zwei Jahre am Dienstag nach dem Schwörmontag das Fischerstechen statt. In den Jahren dazwischen pflegte man laut Informationen der Stadt Ulm den Brauch des sogenannten Bäuerle-Herunterfahrens. Aus diesem Brauch entwickelte sich ein traditioneller Umzug auf dem Wasser, bei denen Motto-Boote nicht fehlen durften und Jahr für Jahr das Stadtgeschehen auf die Schippe nahmen.

Das Nabada zieht für gewöhnlich Tausende nach Ulm, auch von Auswärts. (Foto: Dagmar Hub)

Die werden in detaillierter Kleinarbeit vorbereitet, Gruppen organisieren generalstabsmäßig ihre Teilnahme am Nabada und inzwischen setzen sich Tausende weitere Teilnehmer einfach in ein Schlauchboot oder auf ein Wassertier und feiern im kühlen Nass.

++ Was Nabader unbedingt beachten sollten ++

Die Hitze wird auch den Nabadern zu schaffen machen. Die Organisatoren betonen deshalb ausdrücklich, den Alkoholkonsum vor und während des Nabada in Maßen zu halten.

Hitze, Alkohol und das weiterhin recht kühle Wasser der Donau (rund 18 Grad) können verheerend sein. Die Rettungskräfte werden deshalb umso mehr in Alarmbereitschaft sein und hoffentlich nicht allzu viel zu tun haben.

Los geht es um 16 Uhr. Alle Teilnehmer sammeln sich am Neu-Ulmer Ufer unterhalb der Bahnbrücke und dürfen von dort aus starten. Am Ufer gelte, sollte auf Scherben und rutschige Steine achtgegeben werden.

++ Quiz zum Schwörmontag ++

