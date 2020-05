Warum Ulm jetzt mit Einstein Kasse machen will

Die Rutenfestkommission (RFK), Veranstalterin des Ravensburger Kinder- und Heimatfests, ist in großer Not. Wegen der Festabsage in diesem Jahr stemmt sich der Verein nun gegen eine drohende Insolvenz.

RFK-Vorstandschef Dieter Graf sitzt im Rutenfesthaus in der Ravensburger Nordstadt vor gestapelten Ordnern voller Schriftstücke. Aufträge stornieren und offene Rechnungen begleichen, das sei angesichts der Festabsage wegen der Corona-Krise gerade die Hauptaufgabe: „Wir versuchen, alle Rechnungen zu bezahlen.