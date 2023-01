Warum Freitag der 13. als Unglückstag gilt

Am 13. Januar 2023 stellt Alexander Rosenstock das „Buch des Schicksals“ vor. Ein Exemplar von 1482 hat der Bibliothekar in der Ulmer Stadtbibliothek gefunden. Eine Neuauflage macht es möglich, bei dieser Veranstaltung spielerisch Fragen an die Zukunft zu stellen. Beginn ist um 17 Uhr im Saal des Bischof-Sproll-Hauses, Olgastr. 137 in Ulm. Eintritt frei. Anmeldung nicht erforderlich.

Für viele gilt er als großer Unglückstag. Während die einen eher darüber scherzen, trauen sich andere am Freitag, den 13., vielleicht gar nicht wirklich vor die Haustür. Und wenn dann auch noch ein schwarzer Kater an ihnen vorbeiläuft, scheint das Unglück vorprogrammiert. Dass ein Freitag, der 13., negativ konnotiert ist, hat einen christlichen Hintergrund, wie der Ulmer Theologe und Historiker Oliver Schütz weiß. Seit einigen Jahren schon bietet er an einem Freitag, den 13., in Ulm besondere Stadtführungen zum Thema Aberglaube an.

Da der Januar aufgrund der Temperaturen nicht gerade zu Stadtführungen einlädt, hat sich Oliver Schütz für diesen Freitag, den 13., etwas Besonderes einfallen lassen. Im Bischof-Sproll-Haus wird um 17 Uhr das „Buch des Schicksals“ vorgestellt, eines der ältesten Würfellosbücher der Menschheit. In der Stadtbibliothek Ulm findet sich ein Exemplar aus dem Jahr 1482.

Die Zahl Zwölf gilt für viele erst einmal als eine positive Zahl, Tag und Nacht haben je zwölf Stunden, es gibt zwölf Monate und auch zwölf Tierkreiszeichen. Wenn dann aber noch eine weitere Zahl hinzukommt und sich dadurch die 13 bildet, dann wird es unrund und deutet auf Unglück. „Beim Letzten Abendmahl waren 13 Personen anwesend, zwölf Apostel und Jesus. Als 13. gilt der Judas - also der Verräter“, erklärt Oliver Schütz, der Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Ulm-Alb-Donau ist, weiter.

Und auch der Freitag hat im christlichen Sinn etwas Negatives, denn es war ein Freitag, an dem Jesus verstarb, und gilt somit als Unglückstag. „Viele wissen gar nicht mehr, dass aus diesem Grunde am Freitag um 15 Uhr, zur Sterbestunde Jesu, die Kirchenglocken läuten“, so der Theologe.

Dass Freitag, der 13., als Unglückstag gilt, sei in der Gesellschaft noch gar nicht lange verbreitet. „Unsere Großeltern zum Beispiel wussten gar nichts davon. Dieser Aberglaube stammt wie Halloween aus dem angloamerikanischen Raum und ist erst in den vergangenen Jahren bekannt geworden“, erklärt Schütz. Dass man bei einem Freitag, den 13., erst seit kurzer Zeit von einem Unglückstag ausgeht, mag laut Schütz daran liegen, dass man früher noch gläubiger war als es die jüngere Generation ist. „Weil die Zukunft nicht vorhersehbar ist und man nicht auf einen Gott vertraut, der das eigene Schicksal in seinen Händen hält, wendet man sich gern dem Aberglauben zu.“ Denn auch das gebe am Ende wieder eine Form von Halt - wie es der Glaube an Gott für andere tut.

Aberglaube: Das Schicksal erfahren oder sogar manipulieren zu möchten

Die Definition von Aberglaube sei dabei für jeden Menschen eine andere. Grundsätzlich versteht man unter Aberglaube, so Schütz, aber erst einmal den Versuch, das eigene Schicksal zu ergründen oder sogar in den Griff bekommen zu wollen. „Ob Glaskugel oder Kaffeesatzlesen: Die eine Form von Aberglaube besteht daraus, dass man etwas über sein eigenes Schicksal erfahren möchte. Die andere Form von Aberglaube ist, wenn man das Schicksal manipulieren möchte, es sich so drehen möchte, dass es für einen passt. Das mag dann schon an Zauberei grenzen“, erklärt der Theologe.

Aber auch im Christentum finden sich laut Oliver Schütz Formen des Aberglaubens. „So manche Tradition, die Katholiken in Oberschwaben haben, gilt bei evangelisch Gläubigen schon wieder als Aberglaube“, erläutert Schütz und zählt als Beispiel den Blutritt in Weingarten auf. Aber auch nur das Anzünden einer Kerze in der Kirche oder beim Gebet daheim sei für manche zu abergläubisch. Eine Auslegungssache.

Aberglaube in Ulm

Genau so, wie die Bedeutung des Freitag, den 13. eben. Oliver Schütz jedenfalls blickt auf das Ganze mit einem Augenzwinkern. Nicht immer seien Aussagen zum Schicksal zutreffend, wie der Theologe selbst schon erlebt hat. Er erzählt: „Das Wahrsagen mit dem Würfellosbuch wollten wir eigentlich schon im März 2020 veranstalten. Das war die erste Veranstaltung, die wir coronabedingt abgesagt hatten. Als wir uns noch unsicher waren, ob die Veranstaltung stattfinden sollte oder nicht, habe ich dazu gewürfelt. Die Würfel haben mir dann über meine Zukunft verraten, dass ich eine große Reise antreten werden.“ Die kam aber erst mal nicht. Im Gegenteil.

Bei einer Stadtführung an einem Freitag, den 13., bringt Oliver Schütz seine Gruppe zu Orten, die genau von all diesen Dingen erzählen: Glaube, Aberglaube, den Ursprung des Aberglaubens um den Freitag, den 13. Die nächste Stadtführung dazu wird im Oktober stattfinden - am Freitag, den 13. Oktober. „Ich zeige den Leuten dabei zum Beispiel die Kanzel am Rathaus, von der aus die Todesurteile früher verkündet wurden und spreche dort über das Thema der Hexenverfolgung“, erläutert der Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung. An diesem Freitag, den 13., steht jetzt erst einmal das Würfellosbuch im Mittelpunkt. Auch das, so Schütz, dürfe durchaus mit einem Augenzwinkern erforscht und ausprobiert werden.