Warum ein junger Ulmer gute Chancen hat, der nächste Frankfurter OB zu werden

Es klingt wie aus einem Märchen. Die Eltern kamen als Geflüchtete nach Deutschland, er wuchs in der Ulmer Trabantenstadt Wiblingen auf. Prekäre Verhältnisse. Dann Studium in Frankfurt und nun Chef des dortigen Dezernats für Planen, Wohnen und Sport.

Die Krönung im kommenden Jahr?

Doch der Weg von Mike Josef (39) ist noch nicht zu Ende, die Krönung seiner schon jetzt beachtlichen Karriere soll im kommenden Jahr folgen. Der SPD-Politiker will neuer Oberbürgermeister der Mainmetropole werden. Seine Chancen stehen nicht schlecht.

Wenngleich Beobachter aus Frankfurt mutmaßen, dass ausgerechnet ein Parteifreund zum Stolperstein für Mike Josef werden könnte. Zehn Jahre regierte Peter Feldmann im Rathaus – bis er in diesem Oktober von seinen Bürgern nach Korruptionsvorwürfen regelrecht aus dem Amt geworfen, abgewählt wurde.

Einen guten Draht zu den Menschen

Mike Josef gilt als frischer Gegenentwurf. Das ist auch die Hoffnung der Frankfurter SPD, die mit Josef den skandalumwitterten Feldmann vergessen machen möchte.

Jung, kompetent, verlässlich – und vor allem einer, der einen guten Draht zu den Menschen haben soll. Die Frankfurter Presse scheint sich einig: Wenn es Josef gelingt, den Bürgern zu vermitteln, dass mit ihm ein glaubwürdiger Neuanfang möglich ist, dann hat er gute Karten am 5. März, dem Tag der Wahl.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schreibt: Josef sei ein „Vollblutpolitiker“, der neben Pflichtgefühl und Gestaltungswillen auch spürbar Spaß an der Sache habe und über eine Gabe verfüge, die vielen Politikern abgehe, nicht zuletzt Peter Feldmann: „Selbstironie“. Sollte es zur Stichwahl kommen, könnte es für Josef reichen, so die „FAZ“. Denn bei den zurückliegenden Wahlen habe in Frankfurt das „linke Lager“, sofern man die Grünen dazuzähle, stets eine Mehrheit gehabt.

750 000 Einwohner, Finanzmetropole, Messestadt. Für Mike Josef ist Frankfurt eine „Global City“. Dass er einmal Chef des dortigen Rathauses werden könnte, war jedoch nicht abzusehen, als er als Kind mit seinen Eltern aus Syrien nach Wiblingen kam.

Finanziell war es eng

Josef erinnert sich an eine „unbeschwerte“ Jugend und viele Kinder in der Nachbarschaft, viele, wie er, mit Migrationshintergrund. Jedoch ebenso: beengte Verhältnisse. Auch finanziell. „Mein Vater hat hart gearbeitet und sechs mal weniger verdient als ich jetzt als Dezernent“, sagt Josef schwäbische.de

Nach Mittlerer Reife in Wiblingen macht er die Fachhochschulreife in Neu-Ulm, dann Studium in Frankfurt. Politik, Geschichte und Rechtswissenschaft. 2016 schließlich wird er Dezernent in der Stadtverwaltung. Zehn Jahre führt er zudem die Frankfurter SPD.

Noch immer kommt Mike Josef gerne zurück in seine alte Heimat. So wie erst neulich wieder, vor ein paar Wochen, als ein Freund in Ulm seinen 40. Geburtstag gefeiert habe. „Ich habe noch immer viele Freunde da.“ Die Stadt habe ihn fürs Leben geprägt, im positiven Sinn. „Empathie für Menschen“ hätten ihn seine Ulmer Kindheit und Jugend gelehrt. Für verschiedenste Menschen aus vielen unterschiedlichen Kulturen.

Das, was damals Wiblingen für den jungen und fußballbegeisterten Mike Josef war, ist heute für ihn – im Großen – Frankfurt am Main. Menschen aus 180 Nationen, eine Dynamik, die deutschlandweit ihresgleichen suche, so Josef. Aber mit Herausforderungen, vor denen auch Ulm steht.

Gegen No-Go-Areas in Frankfurt

Josef sagt, für ihn sei die „wirtschaftliche Stabilität“ die Grundlage, um gestalten zu können. Anpacken will der zweifache Familienvater, sollte er gewählt werden, aber auch bei der Inneren Sicherheit. Abschaffen will er zum Beispiel No-Go-Areas in seiner Stadt, bekannt ist hier vor allem das Bahnhofsviertel mit seiner Rotlicht- und Drogenszene. Bildung für alle sei ein ebenso wichtiges Thema – und natürlich: erschwinglicher Wohnraum und eine gute Infrastruktur (ÖPNV).

Mit Freude schaue er jedes mal auf Ulm, wenn er zu Besuch ist. Sobald er das Münster erblicke, erfassten ihn „Heimatgefühle“. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen. Und dass die Ulmer dank der neuen ICE-Trasse bald auch noch deutlich schneller in Frankfurt sind, sei ebenfalls zu begrüßen, sagt Josef. Nicht ganz ohne Eigennutz.

So kam er zu seinem Vornamen

Bleibt noch die Frage zu klären, warum ein Kind, das in Syrien das Licht der Welt erblickt hat, auf den Namen „Mike“ getauft wird. Der Namensinhaber antwortet: „Meine Mutter hatte viele Verwandte in Europa. Sie wollte mir deshalb einen westlichen Namen geben.“

Dass noch immer ein echter Schwabe in ihm wohnt, will Josef ebenfalls nicht verleugnen. Eine seiner Leibspeisen seien Spätzle. Ob er am 5. März dazu mit Sekt anstoßen kann?